Akademisyenler Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Akademisyen ve yazar Sibel Özbudun ve Temel Demirer gözaltına alındı.
Akademisyen ve yazar Doç. Dr. Sibel Özbudun, sosyal medya hesabından akademisyen ve yazar Temel Demirer ile gözaltına alındığını duyurdu. Özbudun paylaşımında, "Gözaltına alınıyoruz. Muğla'ya sevk. Temel Demirer - Sibel Özbudun"
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