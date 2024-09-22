Akar ve Büyükkılıç'tan İlçe Ziyaretleri - Son Dakika
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Akar ve Büyükkılıç'tan İlçe Ziyaretleri

Akar ve Büyükkılıç\'tan İlçe Ziyaretleri

Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan'da teşkilatları ziyaret etti.

22.09.2024 16:48
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AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ve Kocasinan ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Akar ve Büyükkılıç ilk olarak Melikgazi İlçe Teşkilatı delege seçimine katılarak oy kullandı.

Seçimin ardından Akar ve Büyükkılıç, teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Akar ve Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Öte yandan, Akar ve Büyükkılıç, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş insanları ve sanayicilerle buluşarak istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

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