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Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir otomobil, akaryakıt istasyonuna girmek için yaptığı manevra sonucu savrulup, park halindeki 2 araca ve bir kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14.01.2024 - 16:37,
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ANKARA'nın Mamak ilçesinde sürücüsünün manevrası ile savrulup, akaryakıt istasyonundaki 2 araca ve 1 kişiye çarpan otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Çiğiltepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden otomobilin sürücüsü, akaryakıt istasyonuna girmek için son anda manevra yaptı. Bu sırada savrulan araç, park halindeki otomobile ve yanındaki kişiye çarptı. Yere düşen kişi yaralanırken, savrulan araç istasyondaki başka otomobile çarparak durdu. Kaza anı istasyonun güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Akaryakıt istasyonunda meydana gelen kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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