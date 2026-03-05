Akaryakıt ÖTV'si Yeniden Belirlenecek - Son Dakika
Akaryakıt ÖTV'si Yeniden Belirlenecek

05.03.2026 01:00
(ANKARA) - Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile benzin, motorin ve LPG'de özel tüketim vergisi tutarları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı değişimlere göre yeniden belirlenecek. Artışlarda vergi yüzde 75 oranında azaltılacak, düşüşlerde ise aynı oranda artırılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan belirli akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarları yeniden düzenlendi.

Düzenlemeye göre, 2 Mart 2026 tarihi itibarıyla karar eki listede yer alan akaryakıt ürünlerinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilan edilen bayi satış fiyatlarına esas yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak artış yaşanması halinde, bu artışın yüzde 75'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak.

Buna karşılık, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak rafineri çıkış fiyatlarında düşüş meydana gelmesi durumunda ise, gerçekleşen düşüş tutarının yüzde 75'i kadar ÖTV artışı yapılacak. Ancak her iki durumda da uygulanacak ÖTV tutarı, 2 Mart 2026 tarihinde geçerli olan seviyeyi aşamayacak.

İthal ürünler için de aynı esas geçerli olacak. Kararda, ithal yoluyla temin edilen ürünlerde ÖTV tutarlarının birinci maddeye göre belirlenen değişim tutarları esas alınarak hesaplanacağı hükme bağlandı.

Yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan ürünler için ise EPDK tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınacak. Bu kapsamda belirlenecek ve azalarak uygulanan ÖTV tutarları, ilgili ürün bazında 2 Mart 2026 tarihindeki seviyeye yeniden ulaştığında, o ürün bakımından karar hükümleri kendiliğinden yürürlükten kalkmış sayılacak.

Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Düzenleme yayımı tarihinde yürürlüğe girerken, karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

Karar eki listede yer alan ürünler arasında 95 ve 98 oktan kurşunsuz benzin türleri (E10 dahil), motorin çeşitleri, propan, bütan ve motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılan LPG (otogaz) bulunuyor. Bu ürünler, G.T.İ.P. numaraları bazında ayrı ayrı tanımlandı.

Kaynak: ANKA

