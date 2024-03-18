Akbank Kısa Film Festivali 20. kez sinemaseverleri ağırlıyor

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Sinema sektörünün buluşma noktalarından "Akbank Kısa Film Festivali", bu yıl 20. kez sinemaseverleri ağırlayacak.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, festival bu yıl 25 Mart- 4 Nisan arasında gerçekleştirilecek.

Toplam 74 ülkeden 2 bin 241 kısa filmin başvurduğu festival, "Festival Kısaları", "Dünyadan Kısalar", "Genç Bakışlar", "Kısadan Uzuna", "Deneyimler", "Belgesel Sinema", "Perspektif", "Özel Gösterim" ve "Forum" başlıklı 9 farklı bölümden oluşuyor.

Dünya festivallerinde gösterilen birçok filmin yanı sıra Türkiye prömiyeri yapacak yeni filmlerin yer aldığı gösterim programında, 41 ülkeden 96 kısa ve 2 uzun metraj film, festivalde seyirciyle buluşacak.

Nuri Bilge Ceylan onur konuğu olacak

Festivalin 20. yıl özel konuğu ise yönetmen Nuri Bilge Ceylan olacak. Usta yönetmen festival kapsamında sinemaseverlerle bir araya gelecek.

Ceylan'ın filme ve sinemasal yolculuğuna dair deneyimlerini aktaracağı söyleşide, ünlü yönetmenin ilk kısa filmi "Koza"nın da gösterimi yapılacak.

Festivalin atölye söyleşi programında bu yıl Gökçe Bahadır, Deniz Akçay, Erkan Kolçak Köstendil, Engin Cebiroğlu, Furkan Olgun, Seben Ayşe Dayı ve Zeynep Şölen Yıldız'ın arasında olduğu çok sayıda sanatçı, atölye ve söyleşiler kapsamında kendi alanlarındaki deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak.

Forum bölümünde ise kısa filmlerin fikir aşamasından itibaren desteklenmesi amacıyla düzenlenen Kısa Film Senaryo Yarışması yer alacak.

Bu yıl 587 senaryonun başvurduğu yarışmada, finale kalan 8 senaristin senaryosu arasından en iyi senaryo, festival jürisi değerlendirmeleriyle belirlenecek.

Festival çevrimiçi de izlenebilecek

Bu yıl İstanbul'un iki yakasında da gerçekleştirilecek festivalin Avrupa yakası ayağı Akbank Sanat binasında, Anadolu yakası ayağı ise Moda Sahnesi'nde olacak.

Festival aynı zamanda çevrimiçi olarak da "filmonline.akbanksanat.com" adresi üzerinden tüm sinemaseverlere açılacak.