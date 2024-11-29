Akbatı'da Aralık Ayı Etkinlikleri: Yılbaşı Heyecanı Başlıyor - Son Dakika
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Akbatı'da Aralık Ayı Etkinlikleri: Yılbaşı Heyecanı Başlıyor

Akbatı\'da Aralık Ayı Etkinlikleri: Yılbaşı Heyecanı Başlıyor

Akbatı, Aralık ayında Hande Kazanova'nın söyleşisi, çocuklara yönelik atölyeler ve Artisan Yılbaşı Pazarı ile ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yeni yıla yönelik çeşitli etkinlikler ile tüm yaş gruplarına hitap ediliyor.

29.11.2024 12:38  Güncelleme: 12:39
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ARALIK ayında Akbatı, yeni yıl heyecanını çeşitli programlar ile ziyaretçilerine sunuyor. Ünlü Astrolog Hande Kazanova'nın 2025'in astrolojik ipuçlarını anlatacağı özel söyleşi, çocuklara yönelik eğlenceli ve yaratıcı atölyeler, sürpriz etkinlikler ve yılbaşı alışverişi için Artisan Pazarı, Akbatı'da misafirlerini bekliyor.

Akiş GYO A.Ş.'nin yatırımı olan Akbatı, aralık ayında birbirinden keyifli etkinliklerle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor. Yılın son ayında, her yaştan misafire hitap eden bu keyifli program, yeni yılı heyecanla karşılamak isteyenleri bekliyor.

HANDE KAZANOVA'DAN 2025 BURÇ YORUMLARI

1 Aralık Pazar günü, astroloji tutkunlarını heyecanlandıracak bir etkinlik Akbatı'da gerçekleşecek. Ünlü astrolog Hande Kazanova, '2025'te Yıldızlar Ne Söylüyor?' başlıklı söyleşisiyle yeni yılda bizleri nelerin beklediğini anlatacak. Gelecek yıla yön verecek astrolojik etkiler, burçlara özel öngörüler ve yıldızların 2025 için verdiği ipuçları, Hande Kazanova'nın yorumlarıyla ziyaretçilere aktarılacak. Saat 15: 00'te zemin katta başlayacak söyleşide, yeni yıla dair merak edilen tüm sorulara Hande Kazanova yanıt verecek.

SEVDİKLERİNİZ İÇİN EL EMEĞİ HEDİYELER

Aralık ayı boyunca Akbatı, çocuklar ve aileler için atölyelere ev sahipliği yapıyor. 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 'Kar Küresi Atölyesi', 5-13 yaş arasındaki çocukları yaratıcılık yolculuğuna davet ederken, 14-15 Aralık'ta gerçekleşecek 'Yılbaşı Kapı Süsü Atölyesi' yeni yılın büyüsünü hep birlikte hissettirecek. Her iki etkinlik de saat 14: 00, 15.00 ve 16: 00 olmak üzere üç seans olarak ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

16-31 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak Akbatı Artisan Yılbaşı Pazarı'nda, yeni yıl alışverişi yapılabilecek. El yapımı dekoratif ürünlerden şık hediyeliklere, sevdiklerinizi mutlu edecek birçok özel seçenek bu pazarda yer alacak.

ÇARKI ÇEVİR, SÜRPRİZLER KAZAN

Yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık Cumartesi günü ise 'Yeni Yıl Hediye Çarkı' etkinliğiyle, Akbatı'nın Mobil Uygulaması'nı indiren ziyaretçiler, tanıtım standındaki çarkı çevirerek sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalayacak. Bu etkinlik, saat 14: 00'te başlayacak.

Akbatı Aralık ayı boyunca, ziyaretçilerini hem etkinliklere düzenleyecek. Etkinliklere dair detaylar Akbatı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edebilecek.

Etkinlik Takvimi:

1 Aralık Saat: 15.00/ Yaşam Akademisi Hande Kazanova Söyleşisi

7 – 8 Aralık Saat: 14.00-15.00-16: 00/ Kar Küresi Atölyesi

14 – 15 Aralık Saat: 14: 00 – 15: 00-16: 00/ Yılbaşı Kapı Süsü Atölyesi

16 – 31 Aralık/ Akbatı Yılbaşı Pazarı

21 Aralık 14.00/ En Uzun Gecede Çevir Kazan

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Akbatı'da Aralık Ayı Etkinlikleri: Yılbaşı Heyecanı Başlıyor - Son Dakika

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