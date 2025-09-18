SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, hırdavat ve yapı malzemeleri satışı yapılan alışveriş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Milyonlarca liralık hasara yol açan ve AVM'nin depo kısmındaki elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Akçaabat'ta Yangın: Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
