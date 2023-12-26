 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akdamar Adası ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Akdamar Adası ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuştu

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu. Ada, Güneş Enerjisi Santrali kullanılarak yapılan ışıklandırmayla gece de insanları cezbeden bir görünüme sahip oldu.

Akdamar Adası ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuştu
26.12.2023 - 15:25,  Güncelleme: 15:27
Abone Ol

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuşturuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte tarihi yerlerde yapılan yenileme çalışmaları sürüyor.

Son olarak kentin önemli turizm noktalarından Akdamar Adası'nın çevresi ve adadaki tarihi kilise ışıklandırıldı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ada, Güneş Enerjisi Santrali kullanılarak yapılan ışıklandırmayla gece de insanları cezbeden görünüme kavuştu.

Çevre düzenlemesi yapılan, tahrip olan yürüyüş yolları yenilenen ada, yenilenen yüzüyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Akdamar Adası, Van Valiliği, Van Gölü, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdamar Adası ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuştu - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:00:49. #1.11#
SON DAKİKA: Akdamar Adası ışıklandırılarak yeni bir görünüme kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement