 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Akdamar Adası ve Kilisesi Işıklandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Akdamar Adası ve Kilisesi Işıklandırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla, tarihi Akdamar Adası ve üzerinde bulunan tarihi kilise ışıklandırıldı. Ada, yeni görünümüyle ilgi çekti.

Akdamar Adası ve Kilisesi Işıklandırıldı
26.12.2023 - 15:35,  Güncelleme: 15:37
Abone Ol

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla, tarihi Akdamar Adası ve üzerinde bulunan tarihi kilise ışıklandırıldı. Ada, yeni görünümüyle ilgi çekti.

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan Van'ın en önemli tarihi varlıklarından olan Akdamar Adası, yapılan ışıklandırma ile yeni bir kimliğe büründü. Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Yılda 1 gün ayin izni verilen kilisede, 19 Eylül 2010'da, 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. En son 2014'te yapılan, sonraki yıllarda güvenlik gerekçesiyle iptal edilen ayin, 3 yıl sonra 2017'de 6'ncı ayin yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi Akdamar Kilisesi, bu yıl 10 Eylül'de 11'inci ayine ev sahipliği yaptı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalarla, tarihi Akdamar Adası ışıklandırıldı. Van Kalesi'nin ardından Güneş Enerji Sistemli (GES) ile ışıklandırılan Akdamar Adası, yeni görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Akdamar Adası, Van Valiliği, Van, Kültür, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdamar Adası ve Kilisesi Işıklandırıldı - Son Dakika


15:35
Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25
İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23
Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06
Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:59
Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:58
Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:46
Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:44
Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı

Son Dakika
15:35 Bursa'da Özel Güvenlik Görevlilerine Göz Yaşartıcı Sprey Kullanımı Eğitimi Verildi
15:25 İsrail basını yazdı: Netanyahu, Filistinlilerin başka ülkelere göç ettirilmesi için çalışıyor
15:23 Mekan izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar'ın yapımcısı veryansın etti: Kuruma 200 bin TL ödedik
15:06 Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Olan 5 Askerin Cenaze Töreni
14:58 Fiyatlar 710 bin TL'den başlıyor! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller
14:59 Şehir zorbası kamerada! İş yeri sahibi talebini reddedince silah çekti
14:53 İstanbul depremi ne zaman olacak?
14:44 Kadıköy'de bina yıkımında işçi enkaz altında kaldı
14:46 Yasak ırklı köpek, sokakta yürüyen kadının kolunu parçaladı
14:38 Özgür Özel, Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi: Öyle bedava siyaset yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 16:01:21. #1.12#
SON DAKİKA: Akdamar Adası ve Kilisesi Işıklandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement