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Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz: Biyoçeşitlilik ve Tehlikeleri - Son Dakika
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Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz: Biyoçeşitlilik ve Tehlikeleri

Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz: Biyoçeşitlilik ve Tehlikeleri

Institut Français Türkiye tarafından düzenlenen 'Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz' etkinlik dizisi kapsamında ODTÜ'de gerçekleştirilen söyleşide uzmanlar, biyoçeşitliliğin önemi, iklim değişikliği ve istilacı türlerin tehlikeleri hakkında bilgi verdi. Programın açılışında konuşan ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök ve Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Julien Cats, Akdeniz'in eşsiz ekosistemini korumanın önemine vurgu yaptı. Ekolog Franck Courchamp ise biyoçeşitlilik krizinin insanlık için büyük bir problem olduğunu belirtti. Programda ayrıca iklim değişikliği ve istilacı türlerin Doğu Akdeniz ekosistemi üzerindeki etkileri de ele alındı.

02.04.2024 20:41
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Institut Français Türkiye tarafından " Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz" etkinlik dizisi kapsamında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) düzenlenen "Biyoçeşitlilik: Gerçekten 6. Kitlesel Yok Oluşun İçinde miyiz?" başlıklı söyleşide uzmanlar, biyoçeşitliliğin önemi ile iklim değişikliği ve istilacı türlerin neden olabileceği tehlikeleri ele aldı.

Institut Français Türkiye, Fransa'nın Nice şehrinde gelecek yıl yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Zirvesi ve 2026'daki "Akdeniz Sezonu" öncesinde deniz biyoçeşitliliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Akdeniz, Baskı Altında Bir Deniz" başlığı altında bir dizi konferans, atölye ve sergi etkinliği gerçekleştiriyor.

Bu çerçevede ilk etkinlik olan ve ODTÜ'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Julien Cats, Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi (CNRS) Araştırma Müdürü ve ekolog Franck Courchamp, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Yılmaz katıldı.

Programın açılışında konuşan Kök, Akdeniz'deki durumun aciliyet arz ettiğini ve söyleşi aracılığıyla sağlanacak bilgi aktarımının büyük önem taşıdığını belirtirken Elçi Müsteşarı Julien Cats, Akdeniz'in eşsiz bir ekosistem olduğunu ve bölgede yürütülen koruma çalışmalarının bu ekosistemi korumada kritik rol oynadığını kaydetti.

Dünyanın önde gelen ekologlarından biri kabul edilen Franck Courchamp ise programın da adını taşıyan "Biyoçeşitlilik: Gerçekten 6. Kitlesel Yok Oluşun İçinde miyiz?" konulu sunumunda katılımcılara biyoçeşitliliğin gezegen için taşıdığı önemi anlattı.

İklim değişikliği başta olmak üzere çeşitli baskılar altındaki binlerce türün giderek yok olduğu uyarısında bulunan Courchamp, "Biyoçeşitlilik krizi hiç şüphesiz insanlık tarihinin en büyük problemlerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

"Çoklu Stres Faktörlerinin Doğu Akdeniz Ekosistemi Üzerindeki Etkisi" başlıklı sunumu yapan Prof. Dr. Mustafa Yücel, 2023 yılının, rekor sıcaklıkların kaydedildiği bir sene olduğundan bahsederek, bu duruma paralel deniz yüzey suyu sıcaklıklarının da artış gösterdiğini anlattı.

İklim değişikliğinin bölgedeki ekosistem üzerinde en ciddi baskı olduğunu ifade eden Yücel, istilacı türlerin de durumu daha kritik noktaya çektiğini işaret etti.

Yücel, ısınmanın böyle devam etmesi halinde, Doğu Akdeniz'de yoğunlukla görülen istilacı türlerin yaklaşık 10 yıl içinde Akdeniz'in batı kıyılarında da ekolojik hayat üzerinde baskı yaratabileceğini söyledi.

Doç. Dr. Koray Yılmaz da "Değişen Bir İklimde Su Döngüsünün Aşırı Uçlarında Gezinmek: Doğu Akdeniz Perspektifi" başlıklı sunumunda deniz yüzeyinde yaşanan sıcaklıkların aşırı hava olaylarını tetiklediğini vurguladı.

Libya'da geçen yıl yaşanan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketini hatırlatan Yılmaz, artan sıcaklıklar sonucu sıcak hava dalgalarının Türkiye'de meydana gelen sel felaketlerinde de etkili olduğu tespitini paylaştı.

Institut Français Türkiye tarafından hazırlanan programlar yıl içinde çeşitli aralıklarla, alanında uzman isimlerin katılımıyla devam edecek.

Kaynak: AA

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