Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri Camili ve Kazanlı\'da yol yeniledi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camili, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerindeki yollarda asfalt serimi, sathi kaplama ve asfalt yama gerçekleştirdi.

Çalışmalar kapsamında zarar gören kaldırımlar da onarıldı.