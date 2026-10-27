Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri Camili ve Kazanlı\'da yol yeniledi

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri ekipleri Camili ve Kazanlı'da yol yenilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, Camili, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerinde yollara asfalt serdi, sathi kaplama ve yama uyguladı. Zarar gören kaldırımlar da çalışmalar kapsamında onarıldı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Camili, Civanyaylağı, Kazanlı ve Nusratiye mahallelerindeki yollarda asfalt serimi, sathi kaplama ve asfalt yama gerçekleştirdi.
Çalışmalar kapsamında zarar gören kaldırımlar da onarıldı.
Kaynak: AA
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