Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 10.10'da merkez üssü Akdeniz olan, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Sarsıntının yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Akdeniz'de saat 10.10'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da merkez üssü Akdeniz olan, Muğla'nın Marmaris ilçesine 73,68 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin yerin 10,86 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA
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