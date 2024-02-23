Akdeniz\'de Göçmen Teknesi Alabora Oldu: 5 Ölü

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Akdeniz'de Malta adası açıklarında bir göçmen teknesinin alabora olması neticesinde 5 düzensiz göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Times of Malta gazetesinin haberine göre, Malta Silahlı Kuvvetlerinin (AFM) adanın 3,5 mil açığında bir göçmen teknesine düzenlediği kurtarma operasyonu sırasında teknenin alabora olmasıyla aralarında 1'i kadın 5 kişi öldü.

Olayda 8 kişi yaralanırken, teknede tahmini 34 kişinin bulunduğu belirtildi.

Göçmenlerin, Suriye, Eritre, Etiyopya ve Mısırlı oldukları kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğinin de söz konusu teknenin, 3-4 gün kadar önce Trablus'tan hareket ettiğini bildirdiği aktarıldı.

Bu arada, gazetenin haberinde, kurtarılan 21 göçmenin, Malta'da gözaltı merkezlerine götürüldüğü, bunun da bazı sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çektiği ifade edildi.

AFM Komutan Vekili Edric Zahra da olayla ilgili yaptığı açıklamada, AFM'nin teknenin durumundan haberdar olur olmaz önce hava keşfi ardından bir gemiyle müdahale ettiği bilgisini verdi.

Zahra, kurtarma operasyonu sırasında göçmenlerin teknenin bir tarafına yüklenmesi neticesinde teknenin alabora olduğunu söyledi.

Orta Akdeniz'deki düzensiz göç sorunu

Avrupa'ya yönelik düzensiz göç akınında, İtalya, Malta, Libya ve Tunus arasında kalan Orta Akdeniz güzergahı, son yıllarda yoğun hareketlilik gözlenen rotalardan biri olarak öne çıkıyor.

Kuzey Afrika kıyılarından denize açılan ve sonra yardım çağrısı yapan düzensiz göçmenleri, bu güzergahta Avrupalı devlet görevlileri yerine genellikle Avrupa menşeli sivil toplum kuruluşları kurtarıyor. Söz konusu STK'ler, AB üyesi devletlerin "güvenli liman" vermemesinden ötürü zaman zaman kurtardıkları düzensiz göçmenleri tahliye etmekte güçlük çekiyor.

STK'ler geçen yıldan bu yana da İtalya'daki son yasal düzenlemeler nedeniyle faaliyetlerini gerçekleştirmede bazı zorluklarla karşı karşıya kalıyor.

Kendi imkanlarıyla Akdeniz'i geçebilen ya da kurtarılan göçmenlerin, Avrupa'da ilk ayak bastıkları yer ise çoğunlukla İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası ya da bazen Malta oluyor.

Diğer yandan teknelerin alabora olması ya da teknelerdeki aşırı kalabalık nedeniyle susuz ve havasız kalınması yüzünden her yıl çok sayıda düzensiz göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybediyor.