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Akdeniz Diyeti Üniversitelerde Yaygınlaştırılacak

Akdeniz Diyeti Üniversitelerde Yaygınlaştırılacak
04.07.2025 13:00
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Akdeniz diyeti projesi, üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıklarını artırmayı hedefliyor.

Üniversitelerde Akdeniz diyetinin uygulanabilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası araştırma projesi "MedDietMenus4Campus Workshop" kapsamında yürütülen çalışmanın sonuçları açıklandı.

Hacettepe Üniversitesi Kültür Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Akdeniz diyetinin sağlığa etkileri, öğrenci beslenme alışkanlıkları, kampüs menülerinin değerlendirilmesi, su ve karbon ayak izi analizleri ile sosyal pazarlama stratejileri ele alındı.

Portekiz, Hırvatistan ve Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen projeyle üniversite öğrencilerinin sağlıklı beslenmelerinin desteklenmesi amaçlandı. Proje kapsamında Akdeniz diyeti ile uyumlu menüler geliştirilerek, bu menülerin hem öğrenciler tarafından kabul edilmesi hem de tüketilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda uygulamaya dönük araçlar ve müdahaleler katılımcılarla paylaşıldı, menü planlamasında sürdürülebilirlik ve besleyici değerler ön planda tutuldu.

Projeye dair AA muhabirine açıklama yapan Hacettepe Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Dikmen, amaçlarının üniversite yemekhanelerinde Akdeniz diyeti uyumunun artırılması olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Dikmen, projenin Avrupa Birliği tarafından desteklendiğini ifade ederek, "Üniversite öğrencilerinin Akdeniz diyetine uyumu için gerekli olan tüm bileşenler analiz edildi. Sonuç olarak Akdeniz diyetine uyum için öncelikle kişilerin bunu kabul etmesi gerektiği, tüm partnerlerin bunu amaç edinmesi gerektiğini bulduk." dedi.

"Bitkisel temelli beslenmenin önemini vurguluyoruz"

Prof. Dr. Derya Dikmen, proje kapsamında Portekiz ve Hırvatistan ile çalışma yürüttüklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki üniversite öğrencilerine, üniversitede Akdeniz diyetine uyum için nasıl bir ortam olması gerektiğini, üniversitede Akdeniz diyetinin bileşenlerini sağlamak istediklerini sorduk. Akdeniz diyetinin içerisinde bitkisel temelli beslenmenin önemini vurguluyoruz. Akdeniz diyeti, sağlık etkileri kanıtlanmış bir diyettir. Bu diyetin içerisinde yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanmasının yanında her gün sebze, meyve ve kuru baklagil tüketiminin artırılması, kırmızı etin uyumlu tüketilmesi önerilmektedir. Üniversitelerimizde öğrencilerimizin daha sağlıklı beslenebilmesi için diyetin menüler içerisinde uyumlandırılmasını önermekteyiz."

Üç ülkede üniversite kafeteryalarının menülerini incelediklerini belirten Prof. Dr. Dikmen, "Menülerin sürdürülebilir olmadığını ve öğrencilerimizin sağlıklarını uzun dönemde negatif yönde etkileyebileceğine dair kanıtlar bulduk. Bu nedenle öğrencilerin sağlıklı beslenebilmeleri için kafeteryalarda diyete uygun menülerin sağlanması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Prof. Dr. Dikmen, öğrenciler ne kadar sağlıklı beslenirse halk sağlığı açısından da o kadar sağlıklı nesillerin yetişeceğine inandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Hacettepe Üniversitesi, Akdeniz, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Diyeti Üniversitelerde Yaygınlaştırılacak - Son Dakika

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