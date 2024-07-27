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Akdeniz kıyısındaki dalga kıran kayalar ressam eliyle renkleniyor

- İskenderun körfezindeki dalga kıran kayalar Zümrüdüanka kuşuyla renkleniyor

HATAY - Hatay'da İskenderun körfezindeki kayalara Zümrüdüanka kuşu çizen ressam Edanur Sarar, çalışmalarıyla sahile renk kattı.

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde asrın felaketinin yaralarını silmek isteyen ressam Edanur Sarar, sahile gezmek ve nefes almak için inen vatandaşlara hoş bir görüntü ortaya çıkarmak için farklı bir çalışmaya başladı. Körfezde bulunan dalgakıran kayalara Zümrüdüanka kuşu çizen genç ressam, çalışmalarıyla ortaya güzel görüntüler çıkardı. Görenlerin ilgisini çeken resimler kayalara renk kattı.

Vatandaşların sahilde nefes alırken güzel görüntülerle karşılaşmalarını istediğini dile getiren 25 yaşındaki Edanur Sarar, "6 Şubat depreminde onlarca binalar yıkıldı. İnsanlar vefat etti. Deprem bizde çok büyük bir iz bıraktı, İskenderun sahili de 6 Şubat depreminde çok fazla hasar aldı. Zamanla buralar güzelleşmeye başladı. Çalışmalar devam ediyor ve insanlar burada gezerken bir sahil havası, deniz havası alırken güzel şeyler görmelerini istedim. Zümrüdüanka çizmemin sebebi Zümrüdüanka'nın özelliği hepimizin bildiği gibi küllerinden yeniden doğmak. Deprem bölgesinde her birey burada bir şekilde toparlanmaya çalışıyor ve iyileşmeye çalışıyor. İnsanlar iyileşmeye çalışıyor. Toparlanmaya çalışıyoruz ve bu özellikleri taşıdığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.