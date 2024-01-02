Akdeniz Üniversitesi Rektörü, düşerek hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerine sabır diledi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, yılbaşı gecesi Karaalioğlu Parkı'ndaki falezlerden düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencilerinin ailelerine sabır diledi.

Rektör Özkan, sosyal medya hesaplarından Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Burak Gelir ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencisi Hilal Öğütlü'nün fotoğraflarını paylaştı.

Özkan, paylaşımında, yıla çok kötü bir haberle başladıklarını ve iki öğrencinin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini ifade etti.

Özkan, "Her ölüm zor ancak yaşamının baharında iki gencimizi kaybetmek daha da üzücü. Öğrencilerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Akdeniz Üniversitesi ailemizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesinin sosyal medya hesaplarından da iki öğrencinin fotoğraflarının yanı sıra talihsiz bir kaza sonucu vefat ettikleri bilgisinin yer aldığı başsağlığı mesajı paylaşıldı.

Öte yandan Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri tamamlanan 2 öğrencinin cenazeleri, ailelerine teslim edildi. Öğütlü'nün cenazesi Konya'ya, Gelir'in cenazesi ise defnedilmek üzere İzmir'e götürüldü.

Olay

Antalya'da yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Burak Gelir (21) ile Hilal Öğütlü (20) parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerden düşmüş, olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada 2 gencin cesetlerine ulaşılmıştı.