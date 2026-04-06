Akgün: AA, Azerbaycan-Türkiye İlişkilerinde Güvenilir Kaynak
06.04.2026 15:51
Büyükelçi Birol Akgün, AA'nın Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, Anadolu Ajansının (AA) Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde en güvenilir haber kaynaklarından biri olduğunu belirterek, "Anadolu Ajansı başta Türk dünyası olmak üzere geniş bir coğrafyada güvenilir bir haber kaynağı konumundadır." dedi.

Büyükelçi Akgün, AA'nın kuruluşunun 106. yıl dönümünü dolayısıyla AA'nın Bakü'deki Asya ve Kafkasya Haberleri Müdürlüğünü ziyaret ederek çalışanlarla bir araya geldi.

AA Asya ve Kafkasya Haberleri Müdürü Tolga Özgenç, Akgün'e Bakü ofisi ve editörlüğün çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Ziyaretin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Akgün, AA'nın kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Akgün, Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde Ajans'ın kuruluş sürecine değinerek, Kurtuluş Savaşı'nın zor günlerinde Ankara'daki siyasi aklın böyle bir ajansın kurulması gerektiği yönünde stratejik bir adım attığını belirtti.

Bugün haberciliğin öneminin daha da arttığını vurgulayan Akgün, AA'nın ilk günkü heyecan ve misyonla yoluna devam ettiğini, Ajans'ın başarılarının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Akgün, Ajans'ın özellikle yurt dışı faaliyetlerinin önemine işaret ederek, Türkiye'nin dış politikadaki başarılarının ve uluslararası ilişkilerinin doğru şekilde aktarılmasının kritik rol oynadığını, özellikle savaş dönemlerinde bu rolün daha da öne çıktığını söyledi.

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde AA'nın özel bir rolü bulunduğunun altını çizen Akgün, Ahmet Ağaoğlu, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi Abalıoğlu gibi isimlerin Ajans'ın kuruluşundaki katkılarına dikkati çekti.

Akgün, bugün de Ajans'ın güvenilir bir kaynak olmayı sürdürdüğünü belirterek "Anadolu Ajansı, Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde en güvenilir haber kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir. 2020 yılında gerçekleşen 44 günlük Karabağ Savaşı'nda Ajans'ın oynadığı rol yakından bilinmektedir." dedi.

AA'nın Bakü ofisinin bölgesel önemine değinen Akgün, "Bugün Anadolu Ajansının Bakü'deki ofisi yalnızca Türkiye-Azerbaycan ilişkileri açısından değil, aynı zamanda Asya ve Kafkasya bölgesinin tamamı için adeta bir bölge merkezi gibi faaliyet göstermektedir. Bölgeden Türkiye'ye haber akışı sağlamakta, aynı zamanda Türkiye'deki gelişmeleri bölge halkına aktarmaktadır. Bu yönüyle Anadolu Ajansı başta Türk dünyası olmak üzere geniş bir coğrafyada güvenilir bir haber kaynağı konumundadır." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Akgün, Ajans'ın insan kaynağı yetiştirme işlevine de işaret ederek, AA'nın habercilik eğitim programlarıyla hem Türkiye'de hem de dost ve kardeş ülkelerde medya kapasitesinin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

AA'nın Azerbaycan medya kuruluşlarıyla yakın işbirliği içinde olduğunu hatırlatan Akgün, Ajans'ın insan kaynağının geliştirilmesi ve medya sektörünün güçlendirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu kaydetti.

Akgün'e ziyaretinde Bakü Büyükelçiliği Basın Müşaviri Cihangir İşbilir, Din Hizmetleri Müşaviri İhsan Açık, Tarım Müşaviri Yener Yıldırım ve Ticaret Başmüşaviri Murat Yaman da eşlik etti.

Kaynak: AA

