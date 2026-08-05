Akhisar\'da Yeni Parti Dönemi: Meclis Toplantısı ve Hizmetler

(MANİSA)- Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, "Demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini esas alan bir anlayışla ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak ve iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde çıktığımız bu yolun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Akhisar Belediye Meclisi'nin ağustos ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Ekrem Kayserili başkanlığında gerçekleştirildi. Güncel konular ve belediye çalışmaları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Kayserili, Lozan Barış Antlaşması'nın 103'üncü yılını kutlarken, Akhisarlı şehit uzman çavuş Reşat Ergin'i andı.

YENİ PARTİ GRUBU OLARAK İLK MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Başkan Kayserili, ülkenin geleceği adına önemli gördükleri yeni bir döneme adım attıklarını belirterek, Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğinde kurulan YENİ Parti çatısı altında yeni bir yolculuğa başladıklarını ifade etti. Geçen hafta yol arkadaşlarıyla birlikte YENİ Parti'ye katılarak rozetlerini taktıklarını dile getiren Başkan Kayserili, "Demokrasiyi, adaleti ve halkın iradesini esas alan bir anlayışla ülkemizi daha güzel yarınlara taşımak ve iktidar yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdürmek için var gücümüzle çalışacağız. Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde çıktığımız bu yolun ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"ASFALT ÇALIŞMALARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"

Belediye hizmetleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kayserili, yapılan çalışmaları şu sözlerle anlattı:

"Geçtiğimiz hafta yapımına başladığımız Hürriyet Mahallesi 450 Sokak'taki asfalt çalışmalarımızı önümüzdeki hafta tamamlamış olacağız. Yaklaşık 10 okulun bulunduğu, kamu kurumlarımızın olduğu ve Zeytinciler Sitesi esnafımızın yoğun olarak kullandığı bu önemli güzergahı yeniledik. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bununla birlikte, 214 ile 450 Sokak'ı birbirine bağlayan, Doğuş Hastanesi Kavşağı olarak bilinen bölgede de orta refüj düzenleme çalışmalarını hayata geçireceğiz. Bu düzenlemeyle hem trafik güvenliğini artırmayı hem de bölgeye daha modern bir görünüm kazandırmayı hedefliyoruz. 450 Sokak'taki çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından Efendi Mahallemizde 272 Sokak'ta ve Ulucami Mahallemizde planlanan asfalt çalışmalarımıza başlayacağız. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından kırsal mahallelerimizde arazi yollarının bakımı, sathi kaplama ve asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor. Bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan mahallelerimizde hayır yeri yapım çalışmalarımıza da devam ediyoruz.

"SOSYAL DESTEKLER İLE VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ"

Son dönemde daha da sık gerçekleştirdiğimiz zabıta denetimlerimiz ile kaldırım işgalleri, gıda güvenliği ve vatandaşlarımızın günlük yaşamını doğrudan ilgilendiren birçok konuda düzenli denetimler gerçekleştirerek daha güvenli ve sağlıklı bir kent yaşamı oluşturmak için çalışıyoruz. Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzce; ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik aşevi hizmetimizden evde bakım hizmetimize, hasta ve engelli vatandaşlarımıza sunduğumuz desteklerden sosyal yardımlarımıza kadar birçok alanda vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

Yapımı devam eden projelerimizde de önemli aşamalar kaydediyoruz. Merkez Çarşı Dükkan ve otopark projemiz, Sevim–Hasan Şahin Gençlik Kütüphanemiz, Ulucami Aile Sağlığı Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Hürriyet Mahallesi Taziye Evi, Yörük Çadırı projemiz planlanan takvim doğrultusunda başarıyla ilerliyor. Rahmiye Doğal Yaşam Alanı Genişletme Projelerimizde ise can dostlarımız, sokak hayvanlarımız için 3 bin metrekarelik ilave alan yaparak hizmete açtık. Yeni alan için imalat çalışmalarına da başladık. Özellikle sporcularımızın, gençlerimizin ve çocuklarımızın daha sağlıklı şartlarda spor yapabilmeleri için spor tesislerimizi de yeniliyoruz. Kovalık sahamızda zemini Büyükşehir ile birlikte yeniledik. Burada tesis içerisinde ve çevresinde bakım ve yenileme çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bunun dışında yeni spor sahaları için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

9 GÜNDEM MADDESİ KARARA BAĞLANDI

Başkan Kayserili'nin konuşmasının ardından meclis gündemindeki maddeler görüşülerek karara bağlandı.

Birinci gündem maddesinde, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek YENİ Parti'ye katılan meclis üyelerinin mevcut ihtisas komisyonlarındaki üyeliklerinin devam etmesi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde Bekirler Mahallesi'nde Tarımsal Sulama Deposu yapılması amacıyla, Akhisar Belediyesi'ne ait taşınmaz içerisindeki 195 metrekarelik alanın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilmesi ile ilgili madde oy birliği ile kabul edildi. Üçüncü gündem maddesinde Hürriyet Mahallesi'nde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebi İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin dördüncü maddesinde, Reşatbey Mahallesinde planlanan trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı sürecinde yapılan iki itiraz meclis gündeminde görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucunda konu İmar ve Şehircilik komisyonuna havalesi meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi. Beşinci gündem maddesinde Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gündüz Çocuk Bakımevi'nin 2026-2027 eğitim dönemi aylık ücret tarifesine ilişkin madde Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu'ndan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

Altıncı gündem maddesinde, Akhisar Belediyesi'ne ait çeşitli taşınmazların ihale yoluyla satışına ilişkin encümene yetki verilmesi konusu görüşüldü. Plan ve Bütçe ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonları'ndan geldiği şekliyle oylamaya sunulan madde; AK Parti ve MHP grubunun ret oyuna karşılık, Yeni Parti grubunun kabul oyuyla meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin yedinci maddesinde İnönü ve Reşatbey Mahallesi'nde parselde Akhisar Belediyesi'ne ait belirtilen alanların, elektrikli şarj istasyonu kurulması amacıyla 10 yıla kadar kiraya verilmesi konusu komisyondan geldiği şekliyle oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündemin sekizinci maddesinde Hürriyet Mahallesi'nde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, komisyondan geldiği şekliyle oy birliği ile kabul edildi. Dokuzuncu gündem maddesinde Hacıishak Mahallesi'nde Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılması planlanan trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği komisyondan geldiği şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.