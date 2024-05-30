Akhisar Çağlak Festivali'nde Spor Müsabakaları Heyecan Dolu Anlara Sahne Oldu

Güncel

(MANİSA)- Akhisar Belediyesi'nin bu yıl 565'incisini düzenlediği Akhisar Çağlak Festivali, çeşitli spor müsabakaları ile renkli anlara sahne oldu. Futbol, basketbol, voleybol, satranç ve trap atışları dallarında düzenlenen turnuvalarda mücadele eden sporcular, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı.

Akhisar Belediyesi Spor Toto Stadyumu'nda gerçekleştirilen Çağlak Festivali Futbol Turnuvası ve Asu Günsel Futbol Turnuvası'na birçok futbol kulübü katıldı. Kıyasıya mücadele ile geçen turnuvalarda başarılı olan takımlara kupaları verilirken, sporcular da madalya ile ödüllendirildi. Takımların performansları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Festival kapsamında düzenlenen basketbol ve voleybol müsabakaları da büyük ilgi gördü. 3 gün süren basketbol ve voleybol maçlarında, 4 farklı kategoride yarışan takımlar, yeteneklerini sergileyerek izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Başarılı olan takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

6 kategoride düzenlenen ve 200'ün üzerinde sporcunun katıldığı satranç turnuvası, 2 gün sürdü. İlk 3'e giren sporculara kupa, ilk 10'a girenlere ise madalya verildi.

Her yıl düzenlenen trap atışları da izleyicilerden büyük ilgi gördü. Türkiye'nin birçok noktasından katılan 200'e yakın atış sporcusu, birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren sporcular, ödüllerini büyük bir heyecanla aldı.

"Spora ve sporcuya desteklerimiz devam edecek"

Spora ve sporcuya her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Akhisar, tarih boyunca spora ve sporcuya büyük değer veren bir kent olmuştur. Biz de belediye olaraki gençlerimizin sporla iç içe olmasını, sağlıklı ve aktif bireyler olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu tür organizasyonlar, sadece rekabet değil, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştiriyor. Bu yıl 565'incisini kutladığımız Çağlak Festivali'miz kapsamında düzenlediğimiz spor müsabakaları, çok güzel anlara sahne oldu. 8 Haziran'da da Yağlı Güreş Festivali'mizi gerçekleştireceğiz. Şimdiden tüm halkımızı yağlı güreş festivallerimize davet ediyorum" dedi.