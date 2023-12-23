Akhisar\'da iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Aralık'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

Kethüda Mahallesi 21 Sokak üzerindeki bir iş yerinin 16 Aralık gecesi kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö. ve M.E olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, suç aleti ruhsatsız silah ve mermileriyle birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.