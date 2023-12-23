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Akhisar'da iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Akhisar'da iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili olarak yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi. Polis ekipleri, suç aleti ruhsatsız silah ve mermileriyle birlikte şüphelileri yakaladı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Akhisar\'da iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi
23.12.2023 - 10:51,
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde 16 Aralık'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili yakalanan 2 kişi, cezaevine gönderildi.

Kethüda Mahallesi 21 Sokak üzerindeki bir iş yerinin 16 Aralık gecesi kurşunlanması olayıyla ilgili soruşturma yürüten polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö. ve M.E olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, suç aleti ruhsatsız silah ve mermileriyle birlikte yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Akhisar'da iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili 2 kişi cezaevine gönderildi - Son Dakika
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