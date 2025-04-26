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Akıl Hastası Katil Tahliye Edildi

Akıl Hastası Katil Tahliye Edildi

Seydişehir'de kuyumcu Yusuf Şahin'i öldüren Osman Yavuz, akıl hastası olduğu gerekçesiyle tahliye edildi.

26.04.2025 10:19
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KONYA'nın Seydişehir ilçesinde kuyumcu Yusuf Şahin'i (60) öldüren ve 2014'teki LGS'de ilçe birincisi olan üniversiteli Osman Yavuz (31), tutuklu yargılandığı davada akıl hastası olduğu ve cezai ehliyetinin bulunmadığı gerekçesiyle tahliye edildi. Mahkeme heyeti, Yavuz hakkında ceza verilmesine yer olmadığına ve tedavi altına alınmasına karar verdi.

Olay, 4 Temmuz 2022 yılında saat 12.30 sıralarında Hacı Seyit Ali Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Osman Yavuz, kuyumcu babası Halit Yavuz'un yan komşusu kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Yavuz, saklandığı evlerinde polis tarafından gözaltına alındı. 2014 yılında yapılan Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) bütün puan türlerinden Seydişehir 1'incisi olup Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan ancak 3'üncü sınıfta okulu bırakan Osman Yavuz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KULAĞIMA DEVAMLI SESLER GELİYORDU'

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde son duruşması görülen Osman Yavuz, tutuklu olduğu Dinar T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Cezaevi'nden SEGBİS ile mahkemeye katıldı. Önceki duruşmalarda, "Olay günü bana manalı bakmaya başladı. Dükkana girip çıkarken bana baktığını hissediyordum. İş insanlarına benim hastalığımı söylüyordu. Bana silah gösteriyordu. Benim silahım yoktur. Babamın çekmecede duran silahı vardı. Olay günü babamın çekmecede duran silahını aldım. Kulağıma devamlı sesler geliyordu. Bu nasıl olur, mümkün mü diye düşünüyordum. Bakışları sanki bana cinsel gözle yaklaşır gibiydi. Yusuf Şahin'in bakmasından rahatsız olduğumu kimseye söylemedim. Olay günü babamın silahını aldım. Onun dükkanına girdim ve vurdum" ifadelerini kullannan Osman Yavuz, son duruşmada "Bir diyeceğim yoktur" dedi.

'YÖNLENDİRME YETENEĞİNİ ÖNEMLİ DERECEDE AZALTACAK NİTELİKTE BİR AKIL HASTASI'

Duruşmada Süleyman Demirel Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'ndan gelen rapor okundu. Raporda, "Kasten öldürme fiilinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini önemli derecede azaltacak nitelikte bir akıl hastası olduğu, mevcut haliyle kısmen veya tamamen akıl özgü güvenlik tedbirleri uygulanmasına gerek olmadığı, düzenli psikiyatri poliklinik kontrollerine devam etmesi gerektiği anlaşılmıştır" denildi.

'RAPORLAR BAĞLAYICI DEĞİLDİR'

Raporun okunmasının ardından öldürülen Yusuf Şahin'in ailesinin avukat Ezgi Kılınç, "Bu gelen raporlar bağlayıcı değildir. Mahkemeye yol gösterici niteliktedir. Gördüğümüz sanık, sıradan bir sanık değildir. Rol yapma yeteneğinin olduğunu göz önünde bulundurulmasını talep ederiz. Bu dosya sıradan bir kasten öldürme dosyası değil. Sanık gayet net bir şekilde konuşabiliyor. Sanığın da doktorları rol yaparken yönlendirdiğini iddia ediyorum. Vicdani kanaatin göz önünde bulundurularak bir karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

DAVA SONUÇLANDI

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, "Osman Yavuz'un kasten öldürme suçunu işlediği sabitse de sanığın akıl hastası olduğu, cezai ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldığından sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen sanığın cezaevinden tahliyesi ile sanığın derhal yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına, sağlık kurulunca düzenlenecek raporda toplum açısından tehlikeliliğin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi durumunda mahkeme veya hakim kararı ile serbest bırakılması" kararını verdi.

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Kaynak: DHA

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