Akıncılar\'da Çocuk Festivali Düzenlendi

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Sivas'ın Akıncılar ilçesinde çocuk festivali gerçekleştirildi.

Akıncılar Belediyesi ve Sivas Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan festival kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri için çeşitli spor etkinlikleri ve eğlence programları düzenleniyor.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, ilçede ilkini gerçekleştirecekleri çocuk festivali kapsamında voleybol, basketbol, futbol turnuvaları ve eğlence programları düzenleyeceklerini söyledi.

Akıncılar Çocuk Sanatları ve Kültür Festivali'nin birincisi düzenlemenin heyecanını yaşadıklarını belirten Sevinç, eğitime, bilime, sanat ve spora desteklerinin artarak devam edeceğini ifade etti.