Akıncılar Kavunlu Kahvesi Tescillendi

Sivas'ın kavunu ile ünlü Akıncılar ilçesinde "kavunlu kahve" tescillendi.

Kavunun kendine özgü aromasıyla üretilen ve ilçenin yöresel lezzetlerinden olan kahve, Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç'in girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylandı.

Sevinç, yaptığı yazılı açıklamada, kavunuyla ün kazanan ilçeye özgü kahvenin de artık tescilli bir marka olarak raflarda yerini alacağını belirterek, "İlçenin tanıtımına ve yerel ekonomisine katkı sağlaması beklenen bu gelişmenin ilçenin marka değerini bir adım daha ileri taşıyacak." ifadelerini kullandı.