Akkuyu NGS\'de Kaynak İşlemleri Başladı

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 2'nci güç ünitesinde ana sirkülasyon boru hattının (ASBH) kaynak işlemlerine başlandığı bildirildi.

Planlanan çalışmalar kapsamında uzmanların, boru hattının 32 bağlantı yerinde kaynak işlemlerini gerçekleştirileceği ve yaklaşık 260 tonluk boru ile metal yapıların montajının tamamlanacağı kaydedildi. Kaynak ve montaj uzmanlarının yanı sıra tahribatsız muayene uzmanları, ısıl işlem uzmanları ve kalite kontrol birimi görevlilerin de yer aldığı çalışmaların her aşamasının belli bir bir sıralama çerçevesinde yürütüldüğü aktarıldı. Çalışmalara ait kontrol ve denetim sonuçlarının da kayıt altında tutulduğu bildirildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, "Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, yalnızca özel eğitim almış ve sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlamış yüksek nitelikli uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Her bir kaynak bağlantı yeri, üretim, kontrol ve kabul süreçlerinin tamamının izlenebilmesini sağlayan özel bir işaretleme sistemine sahip. Gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin bilgiler, uygulama dokümantasyonunda kayıt altına alınıyor ve güç ünitesinin tüm yaşam döngüsü boyunca saklanıyor. Her bağlantı yeri, kaynak sonrası kalite doğrulama kapsamında ultrasonik, kapiler ve radyografik muayeneler dahil olmak üzere çeşitli test yöntemleriyle kontrol edilecek" denildi.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei But?kikh konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemleri, bir güç ünitesinin inşasında en önemli operasyonlar arasında yer almaktadır. Kullanılan malzemeler, işlerin yürütülmesinde uygulanan teknoloji ve personelin nitelikleri açısından özel gereklilikler bulunmaktadır. Her bir bağlantı yerinin arkasında geniş bir uzman ekibinin emeği bulunuyor. Her bağlantı yeri çok aşamalı kontrollerden geçirilmekte ve çalışmaların tüm safhaları ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmaktadır. Bu yaklaşım, nükleer santralin işletme süresi boyunca birinci devre ekipmanlarının yüksek güvenilirliğini sağlamaktadır.

"Bir sonraki aşamada, bağlantı yerlerine yüksek sıcaklıkta ısıl işlem uygulanacak. Bu süreç, metaldeki iç gerilmelerin giderilmesine ve boru hattının öngörülen işletme karakteristiklerinin sağlanmasına olanak tanıyacak. Kaynak sürecinin nihai aşamasında, kaynak bağlantı yerlerinin iç yüzeyine korozyon dayanımını artırmak amacıyla özel koruyucu paslanmaz kaplama uygulanacak."