AKP\'li İBB Grup Başkanvekili Kent Lokantalarını Destekliyor

Haber: OKTAY YILDIRIM
(İSTANBUL) AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum 9 Mart'ta "Kent lokantasını bir proje olarak İstanbul'a sunmak, çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor" demiş, İBB Başkanı İmamoğlu ile tartışmaya girmişti. Seçimi İmamoğlu'ndan yaklaşık 1 milyon daha az oy alarak kaybetti. Aradan 40 gün geçti, yeni dönemde AKP'li bir başka isim; İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, "Kent Lokantalarını olumlu buluyoruz, destekliyoruz. Gayet güzel faaliyetlerde bulunuyorlar" dedi.
MURAT KURUM: KENT LOKANTALARINI PROJEYMİŞ GİBİ SUNMAK BİZİ HAYRETLERE DÜŞÜRÜYOR
İstanbul'da emeklilerle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Kent Lokantaları 31 Mart seçim sürecinde İstanbul'da adaylar arasında tartışma konusu olmuştu. AKP'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, " Kent Lokantası'nı bir proje olarak bu İstanbul'a sunmak çok büyük bir projeymiş gibi de bahsetmek, bizi hayretlere düşürüyor. Değerli arkadaşlar 2 gece de İstanbul'un 39 ilçesinde lokanta sosyal tesisi açarız. Bunu sanki bir işmiş gibi, marifetmiş gibi anlatıp, yarım çay bardağı su, süt verip bunu bir hizmet gibi milleti kandırmaya yönelik söylemlerden artık biz sıkıldık, yorulduk" demişti.
İMAMOĞLU: MURAT KURUM'UN SÖZLERİ AĞRIMA GİTTİ
Rakibi İBB Başkanı İmamoğlu da Kurum'un bu sözlerini "Benim bu yaptığım hizmeti eleştirdiği için ağırıma gitmedi; milyonlarca insanın çektiği hayat pahalılığını, geçim sıkıntısının bir belediye başkan adayı nasıl hissedemez, diye ağırıma gitti. ve de gelmiş İstanbul'a aday olacak. Hadi işine bak sen. Milletin bu soğukta neden dört kap yemek sırası beklediğini anlayamaması ağırıma gitti" diyerek eleştirmişti. Tartışmalar İstanbul seçimlerine damgasını vurdu ve İmamoğlu yaklaşık 1 milyon daha fazla oy alarak yeniden seçildi.
AKP'Lİ OKUL: KENT LOKANTALARINI OLUMLU BULUYOR, DESTEKLİYORUZ
Aradan yaklaşık 40 gün geçti. Bu kez AKP'li yetkili bir isimden farklı bir Kent Lokantası değerlendirmesi geldi. İBB AKP Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, 2023 yılı "Faaliyet Raporu Sunumu"nda grubu adına konuşurken, 2019 yılında görevi devrettiklerinde İstanbul'da 11 milyona yakın ücretsiz yemek dağıtıldığını, bugün ise bu rakamın 9 buçuk milyona düşürüldüğünü söyledi. Okul, "Kent Lokantalarını destekliyoruz. Evet. Gerçekten güzel faaliyetlerde bulunuyorlar. Sayıların arttırılmasını da gerçekten biz çok olumlu buluyoruz. İstanbul halkı adına" ifadelerini kullandı.
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