Aksaray'da 15 Temmuz ilk günkü birlik ve beraberlikle anıldı - Son Dakika
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Aksaray'da 15 Temmuz ilk günkü birlik ve beraberlikle anıldı

Aksaray'da 15 Temmuz ilk günkü birlik ve beraberlikle anıldı 15 Temmuz hain darbe girişimi 8. yılında Aksaray'da çeşitli etkinliklerle anılarak ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

15.07.2024 23:00
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Aksaray'da 15 Temmuz ilk günkü birlik ve beraberlikle anıldı

AKSARAY - 15 Temmuz hain darbe girişimi 8. yılında Aksaray'da çeşitli etkinliklerle anılarak ilk günkü gibi demokrasi nöbeti tutuldu.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Aksaray'da da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle o günü yaşamak ve demokrasi şehitlerini anmak amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gün içerisinde birçok etkinliğin yanı sıra akşam saatlerinde 15 Temmuz Milli İrade Meydanında Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi tarafından anma etkinliği düzenlendi. Yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinliğe Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve protokol üyeleri katıldı. Ellerinde bayraklarla meydanı dolduran yüzlerce insan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekranda izledi. Vatandaşlar, etkinlik süresince çeşitli marşlar söyleyip sloganlar atarak milli birlik ve beraberlik mesajları verdi. Etkinlikte ayrıca 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi. Meydanda kurulan stantlarda vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulurken, vatandaşlar bu anlamlı günün yıl dönümünü birlik ve beraberlik içinde kutlamanın gururunu yaşadı.

Etkinliklere katılan vatandaşlar o günü hala aynı şekilde yaşadıklarını belirterek unutmadıklarını, unutturmayacaklarını söyledi. Fransa'dan memleketi Aksaray'a gelen Seyit Ali Onar (73), "Fransa'dan geliyorum, 74'ten beri Fransa'dayım. Benim memleketime bu hainliği yapanları ben memleketimde istemiyorum. Ne ölüsünü istiyorum ne dirisini. Cennet vatanımı kokutmasınlar. Benim devletime, milletime silah sıkan hainler benim ülkeme ayak basmasınlar. Ne ölüsü ne dirisini" diye konuştu.

Ceylan Bostan (38), "15 Temmuz irade meydanında yıllan önce olduğu gibi yine aynı heyecan, yine aynı hüzün içerisinde burada hep bir araya geldik" dedi.

İsviçre'den memleketi Aksaray'a gelen Nusret Polat (68), Evde oturuyorduk, bugün 15 Temmuz dedik. Şehitleri anma programı var oraya gidelim dedik geldik. Allah böyle bir günü bir daha yaşatmasın bize. Temennimiz odur.

15 Temmuz heyecanını dinç tutma adına çalımalar yaptıklarını belirten Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, "8 yıl geçti ama yüreğimizde bu heyecanı hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Bu heyecanı dinç tutma adına gençlerimizle, yaylılarımızla, toplumun bütün kademeleriyle sahalarda olacağız. Allah'ın izniyle bu heyecanı dinç tutacağız. Kamu kurumları, özel sektör, askeri, öğretmenleriyle, bütün meslek gurularıyla herkes kendi görevini en iyi şekilde yaparak şehitlerimizin hakkını ödemeye çalışacağız. Bütün temennimiz budur. İşte sokaklarımız dolu, 8 yıl geçmesine rağmen heyecan eksilmesi olmadı. Bu heyecanın devamını cenabı haktan niyaz ediyorum. Buraya katılım sağlayan vatandaşlarımızın, büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyorum" şeklinde konuştu.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise "Şehitlerimizi anma demokrasi ve milli birlik günümüzün 8. Yılını idrak ediyoruz. İlk günkü heyecan aynı vatandaşlarımızda devam ediyor. Hemşerilerimiz, Türk halkı demokrasisine sahip çıktı. Milli birlik ve bütünlük içerisinde bunu el birliğiyle gerçekleştirdi. FETÖ mensuplarına karşı verilen derin bir mücadele hükümetimiz tarafından her zaman olduğu gibi son hızıyla devam ediyor. İnşallah vatandaşlarımızın bu birlik ve beraberliğiyle, hükümetimizin, devletimizin de duruşuyla ülkemizin üzerinden gelemeyeceği hiçbir yükün, hiçbir sorunun olmayacağı kanaatindeyiz. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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