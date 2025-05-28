Aksaray'da İklim Değişikliği Toplantısı - Son Dakika
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Aksaray'da İklim Değişikliği Toplantısı

Aksaray\'da İklim Değişikliği Toplantısı
28.05.2025 14:05
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UCLG-MEWA yönetim kurulu toplantısı, Aksaray'da 'Kuraklık ve İklim Değişikliği' temasıyla başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Ortadoğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) yönetim kurulu toplantısı, Aksaray'da gerçekleştiriliyor.

Kentteki bir otelde "Kuraklık ve İklim Değişikliği" temasıyla başlayan toplantıya, Türkiye'nin birçok kentinden, Suriye ve Filistin'den belediye başkanı ve yardımcıları katıldı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, toplantının açılışında, kentin ilk defa böyle büyük organizasyona ev sahipliği yaptığını ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı şehirleri ile dünyanın farklı kıtalarından misafirleri ağırladıklarını belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

"Hepimizin ortak gayesi, insanlığa hizmet etmek ve iyilikleri yaymak, kötülükleri mümkünse yok etmek. Hedefimiz, adalet, refah, erdem ve eşitlik gibi insani ortak değerleri yaşatmak ve bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak. Doğduğumuz günden itibaren Filistin ile birlikte yaşıyoruz. İnşallah Filistin'in barışa ve huzura en kısa zamanda ulaşacağına inanıyoruz. İsrail'i buradan bir kez daha lanetliyoruz. Huzur ve adalet, hepimiz için olması gerekiyor. Dünyanın neresinde olursa olsun Ukrayna'da olan olaylar da bizleri huzursuz ediyor. Dünyada insanlık için huzurun yayılmasını ve adaletin gelmesini hepimiz arzu ediyoruz."

"Bugün karşı karşıya kaldığımız küresel sorunların çözüm noktası da yine şehirlerdir"

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise Konya ve Aksaray'ın geçmişte olduğu gibi bugün de aynı coğrafyada aynı hedeflere yürüyen iki dost şehir olduğunu ifade etti.

Şehirlerin insanlık tarihinin en köklü hafızaları olduğunu anlatan Altay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kentler, medeniyetin doğduğu, kültürlerin yoğrulduğu ve fikirlerin filizlendiği yerlerdir. Sadece yapı taşlarıyla değil, barındırdığı insan hikayeleriyle, sosyal ilişkiler, ekonomik dinamikler ve kültürel zenginliklerle şehirler bir toplumun kimliğini şekillendirir. Bugün karşı karşıya kaldığımız küresel sorunların çözüm noktası da yine şehirlerdir. İklim değişikliği, göç, sosyal eşitsizlik ve dijital dönüşüm krizleri, küresel başlıklar olduğu kadar şehirlerin de gündemindedir. Bu sorunların çözümsüzlüğünü, sokaklarımızda, meydanlarımızda ve mahallelerimizde hissetmekteyiz. Bu anlamda UCLG-MEWA, yerel yönetimlerin küresel ölçekli sesi olma vizyonunu başarıyla sürdürmektedir. Toplantılarımızda, yaşam kalitesi gibi giderek daha kritik hale gelen kavramın ölçülmesinden sürdürülebilir kalkınmanın yerelleştirilmesine, iklim değişikliğine uyumdan yönetim reformlarından pek çok hayati meseleyi birlikte değerlendireceğiz."

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de kente gelen katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıda, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman ve UCLG Genel Sekreteri adına Sara Hoeflich da konuşma yaptı.

UCLG-MEWA ve Filistin El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh'in gönderdiği video mesaj da toplantıda katılımcılara izlettirildi.

Toplantı, 30 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da İklim Değişikliği Toplantısı - Son Dakika

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