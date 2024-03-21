Aksaray'da kar yağışı
AKSARAY - Aksaray'da gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağmur yerini kar yağışına bıraktı.
Aksaray'da dün gece başlayan yağmur yağışı öğle saatlerine kadar belirli aralıklarla sürdü. Öğle saatlerinde yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Aksaray- Adana, Nevşehir ve Ankara karayollarında etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kısmen kendini gösterdi. Şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur da etkili olurken, karayollarında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sinop'ta düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Özel, konuşmasında emeklilerin yaşadığı mağduriyetleri ve seçimlerde hesap sorma çağrısını yineledi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
Antalya'nın Kemer ilçesinde, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Hepimiz Aynıyız Spor Oyunları' etkinliği düzenlendi. Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kamil Bozkurt, down sendromlu ve özel çocuklar ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, özel parkurlarda eğlenceli vakit geçirildi. Solmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, down sendromlu çocukların sporla bağlantısını güçlendirmek için spor kulübü kuracaklarını belirtti ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Erzincan'da 3. Ordu Komutanlığı tarafından düzenlenen anma programında, 3. Ordu Bölge Bando Komutanlığı türküler seslendirdi. 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, konuşmasında Türk-İslam düşmanlarının bin yıl önceki niyetlerinin bugünküyle aynı olduğunu belirtti. Programa şehit aileleri, gaziler ve askerler katıldı.
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