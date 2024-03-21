Aksaray'da kar yağışı - Son Dakika
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Aksaray'da kar yağışı

Aksaray'da gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Aksaray-Adana, Nevşehir ve Ankara karayollarında etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kısmen kendini gösterdi. Karayollarında güvenlik önlemleri alınırken, kar yağışının gün boyu devam etmesi bekleniyor.

21.03.2024 19:58  Güncelleme: 20:00
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Aksaray'da kar yağışı

AKSARAY - Aksaray'da gece saatlerinde başlayan ve öğle saatlerine kadar aralıklarla devam eden yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Aksaray'da dün gece başlayan yağmur yağışı öğle saatlerine kadar belirli aralıklarla sürdü. Öğle saatlerinde yağmur yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle Aksaray- Adana, Nevşehir ve Ankara karayollarında etkili olan kar yağışı şehir merkezinde de kısmen kendini gösterdi. Şehir merkezinde zaman zaman karla karışık yağmur da etkili olurken, karayollarında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Kar yağışının gün boyu belirli aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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