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Aksaray'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Ticaretine Cezai İşlem - Son Dakika
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Aksaray'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Ticaretine Cezai İşlem

Aksaray\'da Nesli Tükenmekte Olan Hayvan Ticaretine Cezai İşlem

Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanların ticaretini yapan bir kişiye 78 bin 650 lira ceza verildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, M.M'nin nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanları satacağı bilgisine ulaştı. Operasyon sonucunda birçok farklı türde hayvan ele geçirildi ve bu hayvanlar Konya'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi. M.M'ye ise 78 bin 650 lira ceza kesildi.

01.02.2024 12:43  Güncelleme: 12:48
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Aksaray'da nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanların ticaretini yapan kişiye 78 bin 650 lira ceza verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, Eskil ilçesi Taşkesik köyünde M.M'nin nesli tükenmekte olan ve besleme yasağı bulunan hayvanları satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, M.M'nin ikametine düzenlediği operasyonda, 2 angut, 4 Mısır kazı, 2 suna, 4 yaban ördeği, 2 sülün tavuğu, 4 tavus kuşu, 2 Kanada kazı, 6 sakarca kazı, karabatak, yeşil başlı ördek, akyanaklı kaz ve bağırtlak ele geçirildi.

El konulan hayvanlar, Konya'nın Karatay ilçesindeki hayvanat bahçesine gönderildi.

M.M'ye 78 bin 650 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA

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