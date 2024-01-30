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Aksaray'da Rüzgarın Etkisiyle Cami Minare Külahı Yerinden Söküldü - Son Dakika
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Aksaray'da Rüzgarın Etkisiyle Cami Minare Külahı Yerinden Söküldü

Aksaray'da saatteki hızı 49 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle İmam Hüseyin Camii'nin minaresinin külahı yerinden söküldü. Külahın düşme ihtimali üzerine sokak kapatıldı ve güvenlik önlemleri alındı.

Aksaray\'da Rüzgarın Etkisiyle Cami Minare Külahı Yerinden Söküldü
30.01.2024 - 16:12,
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AKSARAY'da saatteki hızı 49 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bir caminin minaresinin külah bölümü yerinden söküldü. Külahın düşme ihtimali nedeniyle sokak kapatıldı.

Kentteki rüzgarın hızı zaman zaman 49 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgar nedeniyle Şifahane Mahallesi'ndeki İmam Hüseyin Camii'nin minaresinin külahı yerinden söküldü. İhbarla bölgeye sevk edilen polis, külahın düşme ihtimaline karşı sokağı kapatıp, önlem aldı. Sokağın kullanılmaması için uyarı yapıldı. AFAD ekiplerinin vinçle külahı indireceği öğrenildi. Mahallede oturan Kamber Şahan, 'Bugün rüzgarlı hava nedeniyle camimizin minaresinin külahı yerinden sökülüp eğilmiş. Polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Durumu gördüğümüzde biz de şaşırdık' dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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