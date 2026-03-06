Aksaray'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aksaray'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu

Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu
06.03.2026 16:31  Güncelleme: 16:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray\'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu
Haber Videosu

Mustafa Dönertaş (65) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu, otopsi ile ölüm nedeni belirlenecek.

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan Mustafa Dönertaş (65), yakınları tarafından camı kırılarak girilen yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, Bayram Baba Mahallesi 3501 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Mustafa Dönertaş'tan haber alamayan yakınları, bugün saat 14.00 sıralarında eve gitti. Kapıyı açan olmayınca pencerenin camını kırarak eve giren yakınları, Dönertaş'ı sofra başında hareketsiz halde buldu.

ÖLÜM NEDENİNİ YAPILACAK OTOPSİ BELİRLEYECEK

Bunun üzerine polis ve sağlık ekibi çağrıldı. Ekipler, Dönertaş'ın öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Mustafa Dönertaş'ın cansız bedeni, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mustafa Dönertaş'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belirlenecek.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Aksaray, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Amerika’da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor
Donald Trump duymasın İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Ukrayna, Karadeniz’de Rusya’yı vurdu Ukrayna, Karadeniz'de Rusya'yı vurdu
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Hindistan’da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu Hindistan'da orduya ait savaş uçağı radardan kayboldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro’luk yıldızın peşinde Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde
AB, İspanya’ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD’ye ’’güçlü ve hızlı yanıt’’ verecek AB, İspanya'ya yönelik tehditler gerçekleşirse ABD'ye ''güçlü ve hızlı yanıt'' verecek
Piyasa değerleri güncellendi İşte Süper Lig’in en değerli 10 yerli futbolcusu Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu
Hava sahamızda imha edildi Atatürk Baraj Gölü’ne füze parçaları düştü Hava sahamızda imha edildi! Atatürk Baraj Gölü'ne füze parçaları düştü

16:45
Tebriz’de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
Tebriz'de binlerce kişinin katılımıyla cuma namazı kılındı
16:27
İsrail, İran’ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu
16:21
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
16:11
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü
Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
15:40
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın’a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim
15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Korkulan oluyor: Aliyev’den orduya “Hazır olun“ talimatı geldi
Korkulan oluyor: Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı geldi
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 17:02:52. #7.13#
SON DAKİKA: Aksaray'da yalnız yaşayan adam ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.