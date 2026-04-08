Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı

Aksaray'da tur otobüsü devrildi: 20 yaralı
08.04.2026 17:33
Aksaray'da tur otobüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.

TUR OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Kaza, saat 16.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Alayhan gişeleri yakınında meydana geldi. Nevşehir'den Ankara’ya giden, sürücüsü henüz belirlenemeyen 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü, kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

20 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, polis, UMKE, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

