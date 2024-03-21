Akşehir Belediyesi, Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi\'ni açtı

Akşehir Belediyesince inşaatı tamamlanan Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya açılışta, kütüphaneyi, çocukların zihinsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak bir merkez olarak tasarladıklarını söyledi.
Özellikle 4-10 yaş grubu anaokulu ve ilkokul öğrenciler için özel bir mekan olduğunu belirten Akkaya, "Sevgili yavrularımızın bilgi ve becerileriyle donanımlı bireyler olarak büyümeleri için gerekli tüm imkanlar burada mevcut. İnşallah kütüphanemizle Nasreddin Hoca'nın torunlarına değer katacağız." diye konuştu.
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da konuşma yaptı.
Erdem, Pekyatırmacı, Akkaya ile beraberindekiler dua ederek Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.
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