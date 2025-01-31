Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1800 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin Ege ve Akdeniz bölgesinden getirdiği sahte karışım zeytinyağlarını piyasada sattığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, şüphelinin aracında yaptığı aramada, 18 litrelik tenekelerde 1800 litre sahte zeytinyağı ele geçirdi.
Şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen sahte zeytinyağına el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de 1800 Litre Sahte Zeytinyağı Ele Geçirildi - Son Dakika
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