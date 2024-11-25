Akseki Belediyesi Tarihi Kentler Birliği'nden Ödül Aldı - Son Dakika
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Akseki Belediyesi Tarihi Kentler Birliği'nden Ödül Aldı

Akseki Belediyesi Tarihi Kentler Birliği\'nden Ödül Aldı

Akseki Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Muğla'nın Marmaris İlçesinde düzenlediği toplantıda Zilalci Konağı restorasyonu ve Serdengeçti edebiyat müzesi projesi ile ödüle layık görüldü.

25.11.2024 18:18  Güncelleme: 18:37
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(ANTALYA) - Akseki Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nin Muğla'nın Marmaris İlçesinde gerçekleştirdiği toplantıda, proje ve uygulama alanında ödüle layık görüldü.

Akseki Belediyesi, Tarihi Kentler Birliği'nden proje ve uygulama alanında ödül aldı. Akseki Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Zilalci Konağı restorasyonu uygulama ve Serdengeçti edebiyat müzesi proje alanında ödüle değer bulundu. Bölgeye özgü 'düğmeli ev' tekniği ile yapılan Zilalci Konağı, Demirciler Mahallesi'nde tarihi kaynaklara göre Hacı Ömer oğlu Halis Efendi (Göksoy) tarafından 1900'de taş ustalarına yöreye özgü 3 katlı olarak inşa edildi. Konak, 1950'lerin sonunda Ahmet Ragıp Zilalcı'ya satıldı. Zilalci Konağı, Konak cumbası, şahnişin (Geleneksel Türk mimarlığında, odanın cephesinde yer alan üç yanı pencereli küçük çıkma), bağdadi kubbesi, süslemeli ahşap tavanları, sedir ağaç oyma dolapları gibi özellikleriyle ilçenin simge yapıları arasında yer alıyor.

"Ülkemizin kültürel yaşamına katkıları artırarak geliştirmek en önemli önceliğimizdir"

Akseki'nin, Antalya'nın önemli tarih ve kültür merkezlerinden biri olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İlkay Akca, "bu tarihi ve kulturel miras sayesinde, bünyesinden yetiştirdiği çok sayıda aydını Türk düşün dünyasına kazandırmış bir ilçe. Bu kültürel ve tarihi dokuyu koruyarak gelecek kuşaklara aktarmak ve Aksekimiz'in, ülkemizin kültürel yaşamına katkılarını artırarak geliştirmek en önemli önceliğimizdir. Aksekimiz'in, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz geleceğine katkı sağlaması için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Akseki Belediyesi Tarihi Kentler Birliği'nden Ödül Aldı - Son Dakika

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