Akseki\'deki Tarihi Konaklar Kültür Turizmini Canlandırıyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde restorasyon çalışmalarının ardından hizmete açılan konaklar, tarihi dokusu ve konseptiyle kültür turizminde öncü rol oynuyor.

Kendisine özgü düğmeli evleriyle ünlü Akseki'de, hasar gören, yıkılan veya yıllar içinde yıpranan tarihi konaklar, restore edilerek kültür turizmine kazandırılıyor.

Bu kapsamda, Hakime Hanım, Zilalcı, Osman Yüksel Serdengeçti başta olmak üzere bazı konakların restorasyonu yapılıyor. Tamamlanan konaklar da hizmete sunuluyor.

Özgünlüğü korunarak, restorasyonu 5 yıl süren 150 yıllık Hakime Hanım Konağı da mitolojide hikayeleri olan kardelen, karanfil, papatya, sümbül, gelincik gibi oda isimleri ve nakışlı nevresimleriyle turizme hizmet ediyor.

Burada konaklayan tatilciler, hem doğası ve temiz havasıyla öne çıkan ilçede dinlenme hem de unutulmaya yüz tutmuş el sanatları işlemelerini, çeyiz sandıkları başta olmak üzere antik eşyaları, konağın yıkıntı halinden restorasyonla nasıl kurtarıldığını, mimari yapıları görme imkanı buluyor.

Yerli turistin yanı sıra özellikle av turizmi kapsamında gelen yabacılar da tarihi konakları tercih ediyor.

"600 tescilli yapımız var"

Akseki Belediye Başkanı İlkay Akca, AA muhabirine, ilçelerinde 600 civarında tescilli yapı olduğunu, Osmanlı'dan günümüze 200, 250, 300 yıllık düğmeli evlerin ulaştığını söyledi.

Restorasyonu valilik tarafından yapılan Zilalcı Konağı'nda belediye hizmeti sunmak istediklerini anlatan Akca, "Boyalı Ev" olarak bilinen konağı restore ettirerek, yöresel yemeklerin çıktığı alakart mutfak haline getirmek için çalışma yürüttüklerini belirtti.

Akseki'nin tarihi atmosferi ve havasıyla öne çıktığını vurgulayan Akca, şöyle konuştu:

"Şubatta cihazlar yardımıyla ilçemizin hava ölçümü yapıldı. 0-50 arası en iyi derecede kabul ediliyormuş, Akseki'nin hava kalitesi 0-15 arasında çıktı. Yazın serin oluyor. Misafirlerimiz, ilçemizin havasına, doğasına, tarihine hayran kalıyor. Düğmeli evler, konaklama sektörüne farklı boyut kazandırdı. Kültür turizminde iddialıyız, önümüzdeki yıllarda herkesin gözü burada olacak. Konaklarımızın herhangi bir odasında yaşamınızı idame ettirebiliyorsunuz. Odalarında banyosuna, ocağına, dolabına varıncaya kadar hepsi mevcut."

Akca, Akseki'nin Cittaslow (Sakin Şehir) ağında yer alması için İtalya'daki merkeze başvuru yaptıklarını, değerlendirme aşamasında olduğunu kaydetti.

"Ziyaretçiler eskiyi günümüzün konforuyla yaşıyor"

Konak sahibi mimar Hakime Yılmaz da bölgenin düğmeli evlerinin kültür turizmine kazandırılmasına önderlik etmek için konağı özgün olarak restore ettirdiklerini söyledi.

Doğa tutkunları ve kültür turizmi için Akseki ve İbradı havzasının önemli olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Geleneksel dokuları, coğrafi yapıları birbirini tamamlayan bir bölge. Buraya gelenler, düğmeli evlerle, kervan göç yollarıyla, hanlarla, yürüyüş ve kültür rotalarıyla dolu dolu 3-5 gün geçirebiliyor." diye konuştu.

Yılmaz, Akdeniz kıyısındaki deniz, kum, güneş turizminden sonra bölgede kültür destinasyonuna öncülük ettiklerini dile getirdi.

Ziyaretçilerin sanki anneannesine dedesine misafirliğe gitmiş gibi eskiyi günümüzün konforuyla yaşadığını vurgulayan Yılmaz, "40 yaş üstündekiler mutlu olur sanmıştık, gençlerden de olumlu dönüşler alıyoruz. Yabancı turistler de memnun." dedi.

İstanbul'dan gelen üniversite öğrencisi Selahattin Yıldırım ise atalarının yıllar önce yaşadığı hayatı deneyimlemenin, kullandığı eşyalara dokunmanın kendisini mutlu ettiğini ifade etti.