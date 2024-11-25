Aktaş Gölü'nde Kuşları Koruma Amaçlı Ses Bariyerleri İnşa Edildi - Son Dakika
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Aktaş Gölü'nde Kuşları Koruma Amaçlı Ses Bariyerleri İnşa Edildi

Aktaş Gölü\'nde Kuşları Koruma Amaçlı Ses Bariyerleri İnşa Edildi

Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü sulak alanında göçmen kuşların trafik gürültüsünden rahatsız olmaması için 2 bin 600 metre uzunluğunda ses bariyeri yapıldı. Bu çalışmalar, kuşların üreme alanlarını koruma ve daha fazla tür gözlemleme şansı sağlama amacı taşıyor.

25.11.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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ARDAHAN'ın Çıldır ilçesindeki Aktaş Gölü sulak alanında barınan göçmen kuşların, Aktaş Gümrük Kapısı yolundaki trafikten kaynaklı gürültüden rahatsız olmalarını önlemek amacıyla göl çevresindeki yola 2 bin 600 metre uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde ses bariyerleri yapıldı.

Ardahan'a 45 kilometre uzaklıktaki Aktaş Gümrük Kapısı'na giden yolun 2 bin 159 rakımlı Mozeret Geçidi'nde inşa edilen Aşıkşenlik Tüneli, çift tüp olarak 8 Kasım'da hizmete açıldı. Tünelle birlikte Aktaş Gümrük Kapısı yolu da çift gidiş, çift gelişli olarak hizmete alındı. Kara yolunda özellikle TIR trafiği nedeniyle yaşanan gürültüden, Aktaş Gölü'ndeki 12 adacıkta yaşayan, ak pelikan, yaban kazı, angut, martı, karabatak başta olmak üzere 42 türdeki göçmen kuşların olumsuz etkilediğinin tespit edilmesi üzerine, Ardahan Valiliği ve Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü tarafından göl kıyısına 2 bin 600 metre uzunluğundaki yola 3 metre yüksekliğinde ses izolasyonuna sahip bariyerler çekildi.

'ENDEMİK KUŞ TÜRLERİ BARINIYOR'

Karayolları Saha Kontrol Mühendisi Atilla Aydın, Aktaş gölündeki kuşların, Gümrük kapısı güzergahında olması sebebiyle yüksek tonajlı araçların gürültüsüne maruz kaldığını, bu nedenle kuşları korumak amacıyla ses bariyeri inşa ettiklerini belirterek, "Aktaş Gölü, Türkiye- Gürcistan sınırında bulunan tektonik oluşumlu bir göldür. Üzerinde irili ufaklı 12 adacık bulunuyor. Bin 200 metrekare alana sahip olup, endemik kuş türleri barınmaktadır. Sınır kapısı güzergahında olması sebebiyle ağır tonajlı araçlar yoğun olarak geçmekte ve ses yapmaktadır. Biz Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü olarak, her biri alanında uzman olan ekiplerimizle Aktaş Gölü'nde yaşayan kuşları koruma altına almak amacıyla göl kıyısına 2 bin 600 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğinde ses izolasyonlu bariyerler yaptık" dedi.

Yaban Hayatı Gözlemcisi Dr. Çağdaş Keçeci de Aktaş Gölü yanındaki trafikten kaynaklanan gürültünün kuşların üreme alanlarında sıkıntı oluşturduğunu kaydederek, gürültü kirliliğini azaltma adına yapılan bu çalışma sayesinde daha fazla üreme potansiyelinin ortaya çıkacağını ve gelecek nesillerin daha fazla kuş türü gözlemleme şansı elde etmiş olacağını ifade etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aktaş Gölü'nde Kuşları Koruma Amaçlı Ses Bariyerleri İnşa Edildi - Son Dakika

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