Aktaş Şelalesi Yeni Ekoturizm Rota Olacak

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Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki doğa harikası Aktaş Şelalesi, yapımı tamamlanan yürüyüş parkuru ile gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak.

Akçakoca Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi tamamlandı. Projeyle ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan Aktaş Şelalesi çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı.

Yürüyüş parkuru, 50 metre yüksekten düşen suyun sesini dinlemek ve etrafını saran zengin bitki örtüsünü görmek için bölgeyi ziyaret edenlerin ulaşım sorununu da ortadan kaldırdı.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikalarından biri olan Aktaş Şelalesi'nde 1,5 yıl önce proje çalışmalarına başlanan parkurun, bölge turizmine önemli katkı sunacağını belirtti.

Projeyle, Aktaş Şelalesi'ni daha cazip hale getirmeyi ve bölge halkına ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Can, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelindeki ekoturizm alanlarının 64'üncüsü olan şelalenin, yerli ve yabancı turistlerin şimdiden ilgi odağı haline geldiğini bildirdi.

Projeye katkı verenlere teşekkür eden Can, tüm doğa severleri, Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarası, tarihi mahallesi ve camileri, tamamı kumsal 15 plajıyla cazibe merkezi olan Akçakoca'nın doğal güzelliklerini keşfetmeye çağırdı.