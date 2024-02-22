Aktaş Şelalesi Yeni Ekoturizm Rota Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aktaş Şelalesi Yeni Ekoturizm Rota Olacak

Aktaş Şelalesi Yeni Ekoturizm Rota Olacak

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki doğa harikası Aktaş Şelalesi, yapımı tamamlanan yürüyüş parkuru ile gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak. Akçakoca Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle başlatılan proje kapsamında Aktaş Şelalesi çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı. Yürüyüş parkuru, ziyaretçilerin suyun sesini dinlemek ve zengin bitki örtüsünü görmek için bölgeye kolay ulaşım imkanı sağlıyor. Aktaş Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiş durumda.

22.02.2024 12:13  Güncelleme: 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki doğa harikası Aktaş Şelalesi, yapımı tamamlanan yürüyüş parkuru ile gezginlerin yeni ekoturizm rotası olacak.

Akçakoca Kaymakamlığı ve Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 2022'de başlatılan "Aktaş Şelalesi Ekoturizm Alanı ve Doğa Yürüyüş Parkuru" projesi tamamlandı. Projeyle ilçeye 11 kilometre mesafedeki Aktaş köyünde yer alan Aktaş Şelalesi çevresine yürüyüş yolları, seyir terasları ve dinlenme alanları yapıldı.

Yürüyüş parkuru, 50 metre yüksekten düşen suyun sesini dinlemek ve etrafını saran zengin bitki örtüsünü görmek için bölgeyi ziyaret edenlerin ulaşım sorununu da ortadan kaldırdı.

Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, yaptığı açıklamada, ilçenin doğa harikalarından biri olan Aktaş Şelalesi'nde 1,5 yıl önce proje çalışmalarına başlanan parkurun, bölge turizmine önemli katkı sunacağını belirtti.

Projeyle, Aktaş Şelalesi'ni daha cazip hale getirmeyi ve bölge halkına ekonomik katkı sağlamayı hedeflediklerini anlatan Can, Tarım ve Orman Bakanlığının Türkiye genelindeki ekoturizm alanlarının 64'üncüsü olan şelalenin, yerli ve yabancı turistlerin şimdiden ilgi odağı haline geldiğini bildirdi.

Projeye katkı verenlere teşekkür eden Can, tüm doğa severleri, Ceneviz Kalesi, Fakıllı Mağarası, tarihi mahallesi ve camileri, tamamı kumsal 15 plajıyla cazibe merkezi olan Akçakoca'nın doğal güzelliklerini keşfetmeye çağırdı.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Akçakoca, Düzce, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aktaş Şelalesi Yeni Ekoturizm Rota Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 16:14:51. #1.11#
SON DAKİKA: Aktaş Şelalesi Yeni Ekoturizm Rota Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement