AKÜ öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor - Son Dakika
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AKÜ öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor

AKÜ öğrencileri İsrail\'in saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için çadır nöbeti tutuyor. Genç İHH Başkanı Mehmet Eren Özbay, katliamın insanlık dışı ve hukuka aykırı olduğunu belirterek, Filistin halkının yalnız olmadığını vurguladı.

06.05.2024 17:17
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Afyon Kocatepe Üniversitesinde (AKÜ) öğrenciler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma için çadır nöbeti tutuyor.

Çadır nöbetinin yapıldığı AKÜ Barış Manço Şölen Alanı yanında öğrenciler adına bir konuşma yapan Genç İHH Başkanı ve öğrenci Mehmet Eren Özbay, AA muhabirine, 17 ekimden bu yana Filistin'de bir katliamın olduğunu söyledi.

Katliamın insanlık dışı ve hukuka aykırı olduğunu kaydeden Özbay, "Siyonist İsrail, mazlum Filistin halkının üzerine yaptırım uyguluyor ve dünyada kimseden ses çıkmıyor. Amerika'da, İngiltere'de ve Almanya'da üniversiteli öğrenciler tepki gösteriyor. Biz de bugün AKÜ olarak Filistin halkının yalnız olmadığını ve bir gün Filistin'in mutlaka özgürlüğe kavuşacağını bildirmek için arkadaşlarla toplandık." diye konuştu.

Öğrenciler, kurulan çadırlarda nöbet tutmaya başladı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Afyon, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AKÜ öğrencileri İsrail'in saldırılarını protesto etmek için çadır nöbeti tutuyor - Son Dakika

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