Akyaka'da Kasımda Denize Girildi - Son Dakika
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Akyaka'da Kasımda Denize Girildi

Akyaka\'da Kasımda Denize Girildi

Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde yerli turistler, kasım ayında deniz keyfi yaparak güneşlendi.

03.11.2024 16:28
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MUĞLA'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' ünvanlı Akyaka Mahallesi'nde, yerli turistler, kasım ayında denize girip güneşlendi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi, yerli turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının ise 18 derece ölçüldüğü Akyaka'da renkli görüntüler ortaya çıktı. Muğla, Aydın, Denizli ile İzmir'den gelenler, plajda gün boyu denize girip, güneşlenmenin tadını çıkarttı.

Kaynak: DHA

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