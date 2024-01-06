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Al Jazeera Muhabirleri İsrail'de Alıkonuldu - Son Dakika
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Al Jazeera Muhabirleri İsrail'de Alıkonuldu

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabirlerinin, İsrail'in güneyinde bulunan Be'eri adlı yerleşim biriminde 'kapalı askeri alanda çekim yapmak' suçlamasıyla alıkonulduğu bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Al Jazeera muhabirlerinin İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi yakınlarındaki Be'eri yerleşim biriminde çekim yaptığı belirtildi.

Al Jazeera Muhabirleri İsrail\'de Alıkonuldu
06.01.2024 - 16:37,
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Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun muhabirlerinin, İsrail'in güneyinde bulunan Be'eri adlı yerleşim biriminde "kapalı askeri alanda çekim yapmak" suçlamasıyla alıkonulduğu bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Al Jazeera muhabirlerinin İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi yakınlarındaki Be'eri yerleşim biriminde çekim yaptığı belirtildi.

Haberde, Al Jazeera muhabirlerinin İsrail güçlerinin görüntü ve fotoğraflarını çektiği iddia edilirken, İsrail ordusu konuya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrailli gazeteci Oren Ziv ise sosyal medya hesabından Al Jazeera muhabirleriyle görüştüğünü ve bölgede ordunun bilgisi dahilinde medya mensuplarının haftalardır çekim yaptığını duyurdu.

Ziv, Al Jazeera muhabirlerinin henüz çekim için ekipmanlarını çıkarmadan alıkonuldukları bilgisini paylaşırken, 3 saat sonrasında serbest bırakıldıklarını kaydetti.

İsrail'in Al Jazeera'ya yönelik saldırı ve engelleme girişimleri

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), İsrail güçlerinin 11 Mayıs 2022'de Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

İsrail devlet televizyonu KAN, 20 Ekim'de hükümetin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığını bildirmişti.

Katar merkezli Al Jazeera'nın İsrail'deki ofislerinin kapatılmasının, İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Savunma Bakanı Yoav Galant ve Dışişleri Bakanlığı tarafından da desteklendiği duyurulmuştu.

İsrail'in, 15 Aralık'ta Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka ve Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaralanmıştı.

Saldırıda yaralanan ve sığındığı bölge kuşatılarak ilk yardım ekiplerinin saatlerce müdahale etmesine izin verilmeyen Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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