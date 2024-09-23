Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika
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Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı

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Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim öğretim sezonunda Fatma Alaettinoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerine trafik kuralları ve güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimler, uzmanlar eşliğinde teorik ve pratik uygulamalar ile gerçekleştirildi.

23.09.2024 15:33  Güncelleme: 16:14
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, yeni eğitim öğretim sezonuyla birlikte Fatma Alaettinoğlu İlkokulu birinci sınıf öğrencilerini ağırladı.

Kaymakamlık onayı ile Alanya Belediyesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Alanya Trafik Eğitim Derneği iş birliğinde Belediye Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleşen eğitimler, okulların açılmasıyla birlikte yeniden başladı. İlk eğitim gününe; Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürü Hüseyin Doğan, Alanya Trafik Eğitim Derneği Başkanı ve Belediye Trafik Eğitim Parkı Sorumlusu Bilge Toksöz, Trafik Eğitim Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Hüseyin Babaoğlu, Fatma Doğan, Kutlu Kolukısa ile Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Toplum Destekten Eğitim Sorumlusu polis memurları katıldı.

Bugüne kadar 315 bin 277 kişinin eğitim aldığı Trafik Eğitim Parkı'nın bugünkü konukları, Fatma Alaettinoğlu İlkokulu'nun birinci sınıf öğrencileri oldu. Öğrenciler öncelikli olarak trafik kuralları, levhaların anlamları, trafikte güvenli seyir için yapılması gerekenler, yaya ve yolcu güvenliği, doğru geçiş noktaları ve sürüş deneyimi başlıklarıyla teorik bilgiye tabi tutuluyor.

Slayt ve görsellerle uzmanlar eşliğinde teorik olarak eğitimini tamamlayan öğrenciler, ardından uygulama alanına geçerek burada öğrendikleri bilgileri yine uzman ekipler gözetiminde uyguladı. Polislerle birlikte yaya geçitlerinden geçen öğrenciler, daha sonra akülü araçlara binerek, trafik kurallarını öğrendi.

"Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem eğleniyor"

Belediye Trafik Eğitim Parkı'nın yeni dönemde Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacağını belirten Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Her yaş grubundan ziyaretçilere açık olan parkımızın yeni sezondaki ilk eğitim uygulamasına katıldık. Öğrencilerimiz hem öğreniyor hem eğleniyor. Buradaki nihai amacımız, trafik hususunda daha bilgili ve bilinçli nesiller yetişmesine yardımcı olmak. Ekip arkadaşlarımız, hafta içi ulaşımı zor olan köy okullarına ziyaretler yapıyor. Cumartesi günleri de anne-baba-çocuk eğitimleri düzenleyen eğitim merkezimiz, düzenli olarak da belediye otobüs şoförlerimize, okul servis şoförlerine ve meslek içi gruplara eğitim veriyor. Bütün ebeveynlerimizi çocuklarıyla birlikte eğitim parkımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı, İlkokul Öğrencilerini Ağırladı - Son Dakika

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