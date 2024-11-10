Alanya'da 10. 'Dip Temiz Tertemiz Etkinliği' Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Alanya'da 10. 'Dip Temiz Tertemiz Etkinliği' Gerçekleştirildi

Alanya Belediyesi ve Rotary Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte deniz dibi temizliği yapıldı, 25 kilogram plastik ve 65 kilogram cam atık toplandı. Etkinlik, Atatürk'ün vefat yıl dönümüne özel olarak 'Atatürk Dalışı' sloganıyla gerçekleştirildi.

10.11.2024 17:47
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(ANTALYA)- Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü tarafından denizlerin temizliğine dikkat çekmek için düzenlenen "Dip Temiz Tertemiz Etkinliği" 10 Kasım'a özel 10'uncu kez "Atatürk Dalışı" sloganıyla gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, böyle anlamlı bir günde, isimleri çiçeklere verilen önderimizin adına böyle bir etkinliği düzenlediğimiz için mutluyuz" dedi.

Alanya Belediyesi ve Alanya Rotary Kulübü tarafından denizlerin temizliğine dikkat çekmek için düzenlenen "Dip Temiz Tertemiz Etkinliği", 10 Kasım'a özel 10'uncu kez "Atatürk Dalışı" sloganıyla gerçekleştirildi. Kızılkule ve Tersane önünde gerçekleştirilen 10. Alanya Dip Temiz Tertemiz etkinliğine, Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye meclis üyeleri, CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Belediye Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Çapa,  Suda Arama Kurtarma (SKUT) Dolphin Dive, Antalya Sea Leon Diving Centre ve Alanya Surf Team üyesi 20 dalgıç, Alanya Rotary Kulübü Başkanı Erkan Yavuz ve kulüp üyeleri, Mavi Bayrak Antalya Koordinatörü Mustafa Ergiydiren ve mavi bayraklı tesislerin temsilcileri katıldı. Sıfır Atık Mavi Bayrak Projesi kapsamında desteklenen çalışma, denizlerin temizliğine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla onuncu kez düzenlendi.

Alanya Tersanesi önünde ve çevresinde dip taraması yapan ekiplerin, deniz dibinden çıkarttıkları atıklar, sörfçüler ve Alanya Belediyesi Wasteddin Atık Alım Teknesi yardımıyla toplandı. Farkındalık oluşturmak için kısa sürede yapılan deniz dibi temizliğinden 25 kilogram plastik, 9 kilogram teneke, 65 kilogram cam atığın yanı sıra bir tekerlek ve amfora çömlek çıkarıldı. Dalgıçlar tarafından deniz üzerinde dev Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk posteri açıldı.

"Alanya Belediyesi olarak bu ve benzeri etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz"

Etkinlik sonrası dalış yaparak çalışmaya katılan ve destekleyenlere teşekkür eden Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, böyle anlamlı bir günde, isimleri çiçeklere verilen önderimizin adına böyle bir etkinliği düzenlediğimiz için mutluyuz. Alanya Belediyesi olarak bu ve benzeri etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz. Denizlerimiz Alanya için çok önemli. En önemli gelir kaynağımız tarım ve turizm. Turizmin temeli de denizimiz. Pırıl pırıl olsun ki tatil kalitesi yükselsin. En çok mavi bayrağa sahip ikinci bölge Alanya. Bunu artırmak ve geliştirmek için de çalışmalara hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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