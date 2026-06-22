Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir işletmede 108 litre kaçak alkol bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda kaçak alkol ve sahte ürün ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, P.R'ye ait işletmede yapılan aramada 108 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da 108 Litre Kaçak Alkol Ele Ge geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?