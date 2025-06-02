Alanya\'da 4 Büyüklüğünde Deprem

AKDENİZ'de dün meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremde Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir işletmede sohbet eden 2 kişiden birinin, deprem anında kaçmaya çalışırken elindeki bardağı bırakmaması dikkati çekti.

Akdeniz'de, dün saat 17.31'de Antalya'nın Alanya ilçesinin 14,98 kilometre açığında 4 büyüklüğünde deprem oldu. Paniğe neden olan deprem, ilçenin Avsallar Mahallesi'ndeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, biri ayakta 2 kişinin sohbet ettikleri sırada sarsıntının başladığı ve koşarak dışarı çıktıkları görüldü. Ayaktaki kişinin kaçarken elindeki içecek bulunan bardağı bırakmaması dikkati çekti.