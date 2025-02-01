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Alanya'da 6 saat süren deprem tatbikatı

Tatbikat senaryosuna göre Çıplaklı Mahallesi'nde 5.5 büyüklüğünde yaşanan depreme, ilgili kurum ve kuruluşlar anında harekete geçti

ANTALYA - Alanya Belediyesi ve AFAD koordinasyon ve ev sahipliğinde depreme farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası iş birliğini güçlendirmek amacıyla Deprem Farkındalık Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Hatay Depremi'nde hayatını kaybedenlerin anısına ithaf edildi.

Kurum ve kuruluşların birbirleriyle tanışması ve koordinasyon içinde çalışması amacıyla düzenlenen tatbikatta, oluşabilecek bir afet durumunda izlenecek yollar uygulamalı olarak test edildi.

Çıplaklı Mahallesi'nde Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, AKUT, TRAC, Kızılay, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi, Manavgat ve Gazipaşa Belediyelerinin Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri hazır bulundu. 9 kurumun yetkilileri, koordineli bir şekilde tatbikatı yerine getirdi.

Tatbikat 6 saat sürdü

Bir senaryoya bağlanan Deprem Farkındalık Tatbikatı çadırların kurulması, kamu kurum ve kuruluşlarının ekipleri ve STK temsilcilerinin alana girişiyle saat 10: 00'da başladı. AFAD ekiplerinin "Sesimi Duyan Var mı?" sorusuyla başlayan enkaz çalışmaları, itfaiye ekiplerinin araç kesme ve UMKE temsilcilerinin yaralıları kurtarma operasyonuyla saat 16: 00'da sona erdi. 6 saat süren tatbikatta Kızılay, ekiplere sıcak ve soğuk içecek desteği verirken, Alanya Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nce çorba ikramı yapıldı.

6 Şubat depreminde hayatını kaybedenlere ithaf edildi

Tatbikat, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 şehrin etkilendiği Hatay Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına ithaf edildi. Bu anlamlı etkinlikte deprem gerçeğine dikkat çekilirken, yaşamını yitiren yurttaşlar saygı ve rahmetle anıldı.

"Deprem ülkemizin gerçeği"

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü, "Yeni yönetim anlayışıyla Belediyemiz bünyesinde Afet İşleri Müdürlüğümüzü kurarak, hemen faaliyete geçirdik. Deprem felaketi ülkemizin bir gerçeğidir. Sürpriz bir şey değil artık. Bölgemizde de depremle yüz yüze gelme durumumuz yüksek. Bu nedenle afete hazırlıklı olmak en önemli konu. Bugün burada afete hazırlık için Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüz koordinesinde, İlimizdeki afetle ilgili tüm kurum kuruluşlarla birlikte bir tatbikat yapıyoruz. Bu tatbikat 6 Şubat'ta meydana gelen depremin anısına düzenlenmiş, daha önceden planlanmış bir tatbikat. Tatbikatın bir senaryosu var. Bu senaryo üzerinde her kurum, her kuruluş kendi alanlarında çalışmalarını yürütüyor. Tatbikatla sadece müdahale kapasitemizi artırmayı değil, halkımızın deprem konusundaki farkındalığını güçlendirmeyi hedefledik. Tatbikatı, kurumlar arası iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Alanya Belediyesi, afet yönetimi konusundaki çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürüyor" dedi.

"Tatbikatın yapıldığı alan koordinasyon merkezi olacak"

Tatbikatın düzenlendiği alanın özel olarak hazırlandığını vurgulayan Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü; "Ayrıca bu alan Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğümüzün koordinasyon merkezi olarak planlanıyor. Önümüzdeki süreçte afet ile mücadele eden tüm kurum kuruluşlar da bu alanda konumlanacak. Tatbikatımıza katılan tüm ekiplere ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

"Eksilerimizi ve artılarımızı görüyoruz"

Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü açıklamalarına şöyle devam etti; "Buradaki tatbikat, gerçekten koordinasyon için çok önemli. Ekip çalışmasının da ortaya konulması esas amaçlarımızdandı. Biz burada hem eksilerimizi hem artılarımızı görebileceğiz. Diğer kurumlar birbiriyle olan koordinasyonunu da burada sağlamış olacak. Umarım hiç yaşamayız ama yaşadığımız takdirde afete ilk müdahale çok önemli. Bu hususta ekiplerin hazırlıklı olması ve kurtarma çalışmaları çok önem taşımaktadır."

Gerçeği aratmayan tatbikatın senaryosu

Tatbikat senaryosuna göre Çıplaklı Mahallesi'nde 5.5 büyüklüğünde yaşanan depreme, ilgili kurum ve kuruluşlar anında harekete geçti. Hasar tespit işlemi sonucunda alınan ilk bilgilerle, bir binanın yıkıldığı belirlenirken, söz konusu binada insanların yaşadığı tespit edildi. Bölgeye ilk olarak arama ve kurtarma ekiplerinden AFAD, AKUT, TRAC, UMKE, Kızılay ile İtfaiye ekipleri yönlendirildi. Destek ekipler gelene kadar Alanya Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ekipleri müdahaleye başladı. AFAD'ın olay yerine intikalinden sonra koordinasyon, AFAD yetkililerine devredildi. Ekiplerin müdahalesinden 1 saat sonra afet sahasının yakınındaki enkaz altında bir araçta vatandaşın sıkıştığı bilgisi alındı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği personeli olay mahalline sevk edildi. Hasar gören baz istasyonları tespit edilirken ekiplerle, telsiz ve uydu telefonları vasıtasıyla iletişim kuruldu. Enkaz altında kalan yaralılar koordineli bir şekilde çıkarılarak, UMKE ekiplerince ambulansla hastanelere sevk edildi. Tatbikat, başarıyla sonuçlandı.

Tatbikata Alanya'da deprem ve afet yönetimi konularında faaliyet gösteren kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü ile Belediye Afet İşleri Müdürü Mehmet Ali Sivri katıldı.