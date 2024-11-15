Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Alanya\'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

15.11.2024 15:47
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Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) organize edilen gıyabi cenaze namazına katılanlar, Dadaşlar Camisi avlusunda saf tuttu.

AGD Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 400 günü aşkındır devam ettiğini söyledi.

Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirten Devir, siyonist işgal rejiminin yaptığı zulüm ve insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.

Devir, bir sonraki buluşmalarında cenaze namazı yerine şükür namazı kılmayı umduklarını vurguladı.

Kaynak: AA

Anadolu Gençlik Derneği, Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, antalya, İsrail, Alanya, Güncel, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

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