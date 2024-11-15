Antalya'nın Alanya ilçesinde, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitiren Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Anadolu Gençlik Derneğince (AGD) organize edilen gıyabi cenaze namazına katılanlar, Dadaşlar Camisi avlusunda saf tuttu.
AGD Alanya Temsilciliğinin basın sözcüsü Zülfikar Devir, Gazze'deki soykırımın ve direnişin 400 günü aşkındır devam ettiğini söyledi.
Dünyanın gözü önünde katliam yapıldığını belirten Devir, siyonist işgal rejiminin yaptığı zulüm ve insanlık dışı saldırılara sessiz kalmayacaklarını kaydetti.
Devir, bir sonraki buluşmalarında cenaze namazı yerine şükür namazı kılmayı umduklarını vurguladı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Filistinliler için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
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