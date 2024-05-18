Alanya'da Hastaların Ulaşım Sorunu: Şu Yola Bir Çare Bulsunlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Alanya'da Hastaların Ulaşım Sorunu: Şu Yola Bir Çare Bulsunlar

Alanya'da yaşayan hasta çift, evlerinin önündeki patika yoldan el arabasıyla hastaneye gitmek zorunda kalıyor. Çiftin çocukları, yolun düzeltilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Yolun genişletilmesi talep ediliyor.

18.05.2024 21:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alanya'da yaşlı çift el arabası üzerinde çıktıkları patika yola çare bulunması çağrısı yaptı

Hasta çiftin oğlu Mevlüt Çatalkaya:

"Şu yola bir çare bulsunlar"

Yolun düzeltilmesi çağrısı yapan Ali Çatalkaya:

"Hastaneye giderken zor oluyor, gidemiyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan ve hastalıkları nedeniyle hastaneye gitme mecburiyeti bulunan Ali ve Emine Çatalkaya çifti, evlerinin önündeki yaklaşık 150 metrelik yolu çocuklarının yardımıyla el arabasıyla çıkıyor. Aile, aracın giremediği yolun düzenlemesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Konaklı Mahallesi'nin yaklaşık 6 kilometre içinde yer alan Soğukpınar Mahallesi'nde yaşayan felçli ve yatalak hasta olan Ali ve Emine Çatalkaya çifti, oğulları Mevlüt ve kızları Manolya Çatalkaya tarafından zorluk içinde evlerinin önündeki patika yoldan arabalarına ulaşarak tedavi zamanlarında hastaneye gidiyorlar. Mevlüt Çatalkaya (55), anne ve babasını el arabasını ayrı ayrı koyarak aracın girmediği derme çatma yoldan geçerek yaklaşık 150 metrelik mesafeyi kat ederek aracına bindirerek hastaneye götürüyor.

Mevlüt Çatalkaya, yolun çevredeki bir sera sahibine ait olduğunu ve yolun biraz daha genişletilmesini istediklerini belirttiler. Ailenin evine yolun durumundan dolayı mahalleden doktorlar da gelmekte zorlanırken, aile evlerindeki yolun yetkililer tarafından genişletilerek aracın gireceği hale alınmasını istiyor.

"Şu yola bir çare bulsunlar"

Anne ve babasına vefa görevini yerine getiren Mevlüt Çatalkaya, söz konusu yola bir çare bulunması çağrısında bulunarak, "Annemin yüzde 93 engelli raporu var. Felçli, böbrek yetmezliği var. Bazen ben olmuyorum, yola götüremiyorlar. Babam da hem kalp yetmezliği hem astın, KOAH var. Yetkililerin sesimizi duymasını istiyoruz. Şu yola bir çare bulsunlar. Biz üstümüze ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Anne ve babamın hastaneye ulaşması için yardım bekliyorum. Hastaneye giderken zorlanıyoruz. Geçen yıl ben yoktum, yayladaydım. Annem hastalanmış, götürememişler. Babam tahtadan bir şeyler çakmış, arabanın yanında sal gibi bir şeyle götürmüşler" ifadelerini kullandı.

"Hastaneye giderken zor oluyor, gidemiyoruz"

Kalp yetmezliği ve KOAH hastası olan Ali Çatalkaya, hastaneye giderken zorlandıklarını belirterek, "Burada biz ne yapacağız? Yol yok, ikimiz de mağduruz. Bize yardımcı olun. Yol olmadığından doktorlar gelemiyor. Hastaneye giderken zor oluyor, gidemiyoruz. El arabasıyla gidiyoruz" dedi.

Ayaklarından felç olan Emine Çatalkaya ise "Ayağım felçli. Kıpırdayamıyorum. İndirip, koluma girip öyle götürüyorlar. Hastaneye el arabasıyla kızla oğlan götürüyor. Bakıcım var. Allah razı olsun. Yol yok, el arabasıyla ittirerek çıkarıyorlar. Zor. Allah benim gibi kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da Hastaların Ulaşım Sorunu: Şu Yola Bir Çare Bulsunlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:49 Beylikdüzü’nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı Beylikdüzü'nde hastanede ölü bulunan hemşirenin son görüntüleri ortaya çıktı
22:43 Tel Aviv’de sokaklar yangın yeri Netanyahu’nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale Tel Aviv'de sokaklar yangın yeri! Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericilere polisten sert müdahale
22:40 Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı’nın yerine yeni isim atandı Kumpas soruşturmasında gözaltına alınmıştı! Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
22:39 Tokat’ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5’i jandarma personeli 7 yaralı Tokat'ta ihbar üzerine gidilen evde patlama: 5'i jandarma personeli 7 yaralı
20:00 MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel’i öve öve bitiremedi: CHP’ye yeni bir renk kattı MHP lideri Bahçeli, Özgür Özel'i öve öve bitiremedi: CHP'ye yeni bir renk kattı
23:44 İstanbul’da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı İstanbul'da polisle girdiği çatışmada ölen şahsın cinsel organından uyuşturucu çıktı
23:19 Dışişleri Bakanlığı’ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a fotoğraflı yanıt Dışişleri Bakanlığı'ndan, soykırımı savunan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a fotoğraflı yanıt
21:42 Balıkesir’de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu Balıkesir'de 13 yaşındaki çocuk, babasının ruhsatsız tabancasıyla oynarken ablasını vurdu
21:37 Fenerbahçeliler çıldıracak Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor Fenerbahçeliler çıldıracak! Mourinho, ezeli rakibe imzayı atıyor
21:31 Muş’ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı Muş'ta katliam gibi kaza: 3 ölü, 5 yaralı
21:14 Fatih Karagümrük Süper Lig’e veda etti Fatih Karagümrük Süper Lig'e veda etti
21:00 Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 01:19:52. #1.12#
SON DAKİKA: Alanya'da Hastaların Ulaşım Sorunu: Şu Yola Bir Çare Bulsunlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement