Alanya\'da Kanserle Mücadele İçin Protokol İmzalandı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, öğrencilere ve kadınlara, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve kanser hakkında bilgilendirme amacı taşıyan "Geç Kalma Hayatta Kal Alanya" protokolü imzalandı.

Kaymakamlık binasındaki protokol imza töreni, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleşti.

İmza töreninin ardından Alanya Hacıkura İlkokulu'nda, farklı meslek grubundan kadınların katılımıyla, protokolün tanıtımı gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer, hastalıkla mücadelede sağlıklı bir yaşam sürmenin toplumun tüm bireylerine faydası olduğunu söyledi.

Erken teşhisin tedaviyi hızlandırdığını ve kolaylaştırdığını anlatan Ürkmezer, "Bu süreç, her bireyin sağlıklı bir şekilde hayatını idame etmesini sağlarken bir yandan da toplumun daha sağlıklı ilerlemesini sağlıyor. Bu durum ekonomiye de büyük katkıları oluyor. Önlenebilir, engellenebilir hastalıklarda erken teşhis çok önemli." dedi.

Ürkmezer, özellikle kadınların bilgilendirilmesinin bu anlamda çok önemli gördüklerini dile getirerek, sağlıklı kadının, sağlıklı aile, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplum demek olduğunu kaydetti.

Projenin çıkış noktasının kadın olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Kadınlar ne kadar bilinçli olursa biliyoruz ki toplum da, aile de, çocuklar da bilinçli olur. Projenin ortaya çıkmasında sağlık ve milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Proje kapsamında hedeflediğimiz 65 bin kadını, 4 kişilik bir aile olarak hesapladığımızda çok önemli sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

İlçe Milli Eğitim Müdür Yusuf Yılmaz da protokol kapsamında ilçedeki tüm kadınlara, annelere ulaşmak istediklerini belirtti.

Başta meme ve kolon kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitleriyle ilgili ücretsiz bilgilendirme yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Bu proje tüm Türkiye geneli uygulanmalı diye düşünüyoruz. Kanserin kesin tedavisi yok ama önleyici tedbirlerle sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Bu anlamda bu projeyi hayata geçirdik. Toplamda 232 resmi ve özel okulumuzda hafta içi, hafta sonu demeden hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından salondaki kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.