Alanya\'da Kanserle Mücadele İçin Protokol İmzalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, öğrencilere ve kadınlara, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve kanser hakkında bilgilendirme amacı taşıyan "Geç Kalma Hayatta Kal Alanya" protokolü imzalandı.
Kaymakamlık binasındaki protokol imza töreni, Alanya Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü arasında gerçekleşti.
İmza töreninin ardından Alanya Hacıkura İlkokulu'nda, farklı meslek grubundan kadınların katılımıyla, protokolün tanıtımı gerçekleşti.
Toplantıda konuşan Kaymakam Fatih Ürkmezer, hastalıkla mücadelede sağlıklı bir yaşam sürmenin toplumun tüm bireylerine faydası olduğunu söyledi.
Erken teşhisin tedaviyi hızlandırdığını ve kolaylaştırdığını anlatan Ürkmezer, "Bu süreç, her bireyin sağlıklı bir şekilde hayatını idame etmesini sağlarken bir yandan da toplumun daha sağlıklı ilerlemesini sağlıyor. Bu durum ekonomiye de büyük katkıları oluyor. Önlenebilir, engellenebilir hastalıklarda erken teşhis çok önemli." dedi.
Ürkmezer, özellikle kadınların bilgilendirilmesinin bu anlamda çok önemli gördüklerini dile getirerek, sağlıklı kadının, sağlıklı aile, sağlıklı çocuk ve sağlıklı toplum demek olduğunu kaydetti.
Projenin çıkış noktasının kadın olduğunu ifade eden Ürkmezer, "Kadınlar ne kadar bilinçli olursa biliyoruz ki toplum da, aile de, çocuklar da bilinçli olur. Projenin ortaya çıkmasında sağlık ve milli eğitim müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Proje kapsamında hedeflediğimiz 65 bin kadını, 4 kişilik bir aile olarak hesapladığımızda çok önemli sayılara ulaşacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.
İlçe Milli Eğitim Müdür Yusuf Yılmaz da protokol kapsamında ilçedeki tüm kadınlara, annelere ulaşmak istediklerini belirtti.
Başta meme ve kolon kanseri olmak üzere diğer kanser çeşitleriyle ilgili ücretsiz bilgilendirme yapacaklarını anlatan Yılmaz, "Bu proje tüm Türkiye geneli uygulanmalı diye düşünüyoruz. Kanserin kesin tedavisi yok ama önleyici tedbirlerle sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz. Bu anlamda bu projeyi hayata geçirdik. Toplamda 232 resmi ve özel okulumuzda hafta içi, hafta sonu demeden hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından salondaki kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle karanfil dağıtıldı.
Son Dakika › Güncel › Alanya'da Kanserle Mücadele İçin Protokol İmzalandı - Son Dakika
AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı. Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu belirtti ve kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için hükümetin ve partinin gayret gösterdiğini ifade etti. Şimşek, konuşmanın ardından kadınlara karanfil dağıtarak günlerini kutladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sertifikalı tohum konusundaki ısrarlarının zaman zaman yanlış anlaşıldığını, ata tohumlarının yasaklandığıyla ilgili zaman zaman tezviratlarda bulunulduğunu belirterek, 'Bu doğru değil. 37 çeşit ata tohumumuzu gen bankamızda koruma altına aldık, bunlar sertifikalı tohumlar.' dedi.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligde karşılaşacakları Ankaragücü maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, rakiplerine karşı iyi bir şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti. Gisdol, yüksek tempoda ve yüksek performansla oynayarak iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini ifade etti. Ayrıca, taraftarlara teşekkür ederek, onları maçta tribünde görmek istediklerini söyledi.
Kütahya'da bir grup sivil toplum kuruluşu üyesi, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davası nedeniyle Güney Afrika Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğine teşekkür mektubu ve hediye gönderdi. KÜSİDAP Kadın Kolları Başkanı Yurdagül Kurt, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne, İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında liderlik aldıkları için teşekkür etti ve Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin halkı lehine karar vermesini umut ettiklerini belirtti.
Fethiye'de düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Fethiye Kaymakamlığı'nda açılan sergide kadınlar suyun önemini resimlerle anlattı. Sergiye Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da katıldı ve kadınları tebrik etti.
BM Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'deki gıda sistemini yok etmesini kınarken, halkı açlığa mahkum etme kampanyasına son vermesi çağrısında bulundu. Fakhri, İsrail'in Gazze'deki balıkçılık sektörünü hedef alarak açlık kampanyası yürüttüğünü belirtti. İsrail'in denize erişimi engellemesi sonucunda Gazze'deki balıkçılık sektörünün büyük zarar gördüğünü ifade eden Fakhri, bu durumun Gazze'deki insanların gıdaya ulaşma hakkını ihlal ettiğini ve onları açlık ve kıtlığa sürüklediğini vurguladı. Ayrıca, BM uzmanları İsrail askerlerinin Filistinli kalabalığa ateş açtığı saldırıyı da kınadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere'de yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, belediyenin harcamalarını internet sayfasında şeffaf bir şekilde paylaştığını ve vatandaşların parasını kuruşu kuruşuna harcadığını belirtti. Yavaş, ayrıca belediyenin canlı yayımladığı ihaleler ve projelerin maliyeti hakkında bilgi verdi.
CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, belediyenin kapılarının her siyasi partiye açık olacağı sözlerine ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, Köksal'ın iddiasının doğru olmadığını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?