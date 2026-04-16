Alanya\'da Kaza: 1 Yaralı

Antalya'nın Alanya ilçesinde refüje çarpan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
E.K. yönetimindeki 07 BFE 627 plakalı otomobil, Tepe Mahallesi Çataloluk Caddesi'nde refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.K, sağlık ekibince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
